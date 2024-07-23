Rusya'nın Giriş Yasağı Açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna askerlerine eğitim veren İngiliz özel güvenlik şirketleri ile Kiev’e silah yardımında bulunan askeri sanayi işletmelerinin temsilcilerini içeren bir grup İngiliz vatandaşı ile ilgili önemli bir karar aldı.

Yasağın Ayrıntıları

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu kişilerin Rusya'ya girişinin yasaklandığı ifade edildi. Açıklamada, İngiltere’deki yetkililerin Rusya ile ilgili düşmanca bir tutum sergilediği vurgulandı.

Listeye Dahil Olanlar

Yasağın kapsamı genişletilerek, Ukrayna askerlerinin eğitimine katılan İngiliz özel güvenlik firmalarının temsilcileri, Ukrayna'ya askeri ürün tedarik eden firmaların yöneticileri ve Rusya karşıtı söylemler üreten uzmanlar da bu listeye dahil edildi.

Rusya'nın Mesajı

Yayımlanan 15 İngiliz vatandaşı ile ilgili liste üzerinden yapılan açıklamada, “İngiliz hükümetinin Rusya karşıtlığı, stratejik yenilgi ve uluslararası izolasyon hedeflerine hizmet etmektedir. Tüm bu girişimlerin başarısız olacağına inanıyoruz.” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Londra’ya durumu daha akılcı bir şekilde değerlendirme çağrısında bulunuldu.