Rusya Ukrayna'ya yeni saldırılar başlattı, Kiev ateşlenen 49 İHA'nın 21'ini imha ettiğini açıkladı

Rusya, Ukrayna’nın doğusunda başlattığı kara harekatını batıya doğru genişletirken, Ukrayna’nın önemli şehirlerine hava saldırıları düzenledi. Rusya, Ukrayna’nın Belgorod bölgesine de onlarca saldırı gerçekleştirdiğini iddia etti. Ukrayna, Dnipro şehrinde bir sağlık merkezinin vurulduğunu, en az iki kişinin öldüğünü ve 30 kişinin yaralandığını açıkladı. Rusya ise Ukrayna’nın silah depolarını hedef aldığını ve tüm hedeflerin vurulduğunu savundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın sivilleri hedef alarak “insani ve dürüst olan her şeye karşı savaşan teröristler” olduğunu söyledi. ABD Senatörü Lindsey Graham, Ukrayna’yı ziyaret ettiği sırada işlenen bir savaş suçu olduğunu belirterek, Rusya’yı kınadı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Çin’in özel temsilcisi Li Hui ile görüştü ve Ukrayna ve Batılı ülkeleri barış görüşmelerini engellemekle suçladı. Bu haber, Rusya ve Ukrayna arasında yıllardır süren çatışmanın yeni bir boyut kazandığını gösteriyor. Peki, bu çatışmanın nedenleri, sonuçları ve çözüm yolları neler?

KYIV, Ukrayna hava kuvvetlerinin, Rusya'nın sınır şehrine düzenlenen "terörist saldırı"ya karşı misilleme olarak 49 İran yapımı insansız hava aracından 21'ini imha ettiğini açıkladı. Şahed insansız hava araçlarının özellikle "ön savunma hattının yanı sıra ön cephe bölgelerindeki sivil, askeri ve altyapı tesislerini" hedef aldığı belirtildi. Kharkiv şehrini de hedef alan altı güdümlü füzenin ise başarıyla vurulup vurulmadığı açıklanmadı. Kharkiv'deki saldırıda 28 sivil yaralanırken, çatışmanın başladığı Şubat 2022'den bu yana Rusya'da sivillere yönelik en ölümcül saldırıya denk geldi. Ukrayna ve Rusya, hafta sonu birbirlerini sivil bölgeleri darp etmekle suçladı. Belgorod'daki saldırıda 24 kişi ölürken, 108 kişi yaralandı. Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nde acil toplantı talep etti ve Kiev'in bir spor merkezi, buz pateni pisti ve üniversiteyi hedef aldığını iddia etti. Bu sırada, Ukrayna'nın müttefikleri, Rus işgalinin sorumluluğunun sonuçta Putin'e ait olduğunu savunarak tepki gösterdi. İngiltere'nin BM elçisi Thomas Phipps, "Rusya, bu savaşta Rusların ölümünden sorumlu birini istiyorsa, bu Başkan Putin'den başlamalı" dedi. Öte yandan, Belgorod saldırısı BM tarafından kınandı ve Rusya'nın tartışmalı misket bombalarını kullandığı iddia edildi. Putin ise yılbaşı konuşmasında, Rus askerlerine övgüde bulunarak "zor görevler" karşısında birlik çağrısında bulundu.

Yas günü

Belgorod saldırısı, Ukrayna'nın, başkent de dahil olmak üzere çok sayıda şehre yönelik Rus füze saldırılarının 39 kişiyi öldürdüğünü açıklamasından bir gün sonra gerçekleşti.

Savaşın başlangıcından bu yana gerçekleşen en şiddetli saldırılardan biri olan Cuma günkü barajda vurulan binalar arasında okullar, doğum hastanesi, alışveriş merkezleri ve apartman blokları yer aldı.

Ukrayna ve Rusya'nın Belgorod kentine düzenlenen ayrı saldırılarda düzinelerce kişi öldü

Yerel yetkililere göre, Cumartesi günü Kherson, Zaporizhzhia ve Chernigiv bölgelerine yeni saldırılar vurulduğunda Ukrayna hala enkaz altından geçiyordu.

Yetkililer, Rusya'nın Cumartesi günü Ukrayna genelinde düzenlediği saldırılarda üç kişinin daha öldüğünü söyledi.

Şehir yetkilileri, 19 kişinin öldürüldüğü başkent Kiev'de 1 Ocak tarihinin yas günü ilan edileceğini söyledi.

Rusya ordusu, geçtiğimiz hafta Ukrayna'daki askeri tesislere "50 grup saldırısı ve bir büyük saldırı" gerçekleştirdiğini belirterek, "tüm hedeflerin vurulduğunu" ekledi.

Birleşmiş Milletler saldırıları kınadı ve saldırıların "derhal" durdurulması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Batılı müttefiklerini askeri desteği sürdürmeye çağırıyor.

“Gelecek yıl birçok kararın, küresel kararların zamanı olacak. Ve Ukrayna'nın hedeflerine ulaşabilmesi için onları etkileyebilmesi gerekiyor” dedi Zelenskyy Cumartesi günü akşam konuşmasında. Etkimiz için, Ukrayna için adalet için savaşacağız ve 24 Şubat'tan bu yana yanımızda olan ve 2024'te de bizimle birlikte olacak olan yardım eden tüm liderlere minnettarım."

Başbakan Rishi Sunak'ın "Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında durmaya devam etmeliyiz" açıklamasının ardından İngiltere, Kiev'e yüzlerce hava savunma füzesi daha göndereceğini duyurdu. .

Rusya ve Ukrayna Arasındaki Çatışmanın Nedenleri

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın kökeni, 2014 yılında Ukrayna’da yaşanan siyasi krize dayanıyor. Ukrayna, o dönemde Rusya yanlısı Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’i deviren ve Avrupa Birliği ile yakınlaşmayı hedefleyen bir halk hareketiyle karşı karşıya kaldı. Rusya, bu gelişmeye tepki olarak, Ukrayna’nın güneyindeki Kırım yarımadasını ilhak etti ve Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı gruplara destek verdi. Ukrayna, Rusya’nın Kırım’ı işgalini ve doğusundaki ayrılıkçıları silahlandırmasını kabul etmedi ve uluslararası toplumdan destek istedi. Böylece, iki ülke arasında sıcak bir savaş başladı.

Rusya ve Ukrayna Arasındaki Çatışmanın Sonuçları

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma, yedi yıldır devam ediyor ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine, milyonlarca insanın yerinden edilmesine ve büyük bir insani krize neden oluyor. Çatışma, aynı zamanda, bölgesel ve küresel güvenliği de tehdit ediyor. Rusya, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ihlal ederek, uluslararası hukuku ve normları çiğniyor. Ayrıca, Ukrayna’nın NATO ve AB ile ilişkilerini engelleyerek, Batı ile rekabet ediyor. Ukrayna ise, Rusya’nın saldırganlığına karşı koymak için, Batı’dan askeri, siyasi ve ekonomik destek alıyor. Bu durum, Rusya ile Batı arasında gerilimi artırıyor ve yeni bir soğuk savaşın başlangıcı olarak yorumlanıyor.

Rusya ve Ukrayna Arasındaki Çatışmanın Çözüm Yolları

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın çözümü için, uluslararası toplumun arabuluculuk yapması ve tarafların diyalog kurması gerekiyor. 2015 yılında, Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan Minsk Anlaşması, çatışmanın sona erdirilmesi için bir yol haritası sunuyor. Ancak, bu anlaşmanın uygulanması konusunda ciddi sorunlar yaşanıyor. Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçıları desteklemeye devam ediyor. Ukrayna ise, Rusya’nın Kırım’ı işgalini tanımıyor ve geri almak istiyor. Bu nedenle, Minsk Anlaşması’nın hayata geçirilmesi için, tarafların siyasi irade göstermesi ve taviz vermeye hazır olması gerekiyor. Ayrıca, uluslararası toplumun, tarafları baskı altına alması ve anlaşmaya uygun davranmalarını sağlaması gerekiyor.