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Rusya, Ukrayna'ya Yüksek Hassasiyetli Saldırılar Düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna askeri hedeflerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 20:03
Rusya, Ukrayna'ya Yüksek Hassasiyetli Saldırılar Düzenledi

Rusya'nın Ukrayna İle Savaşta Yeni Gelişmeler

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'nın askeri unsurlarına yönelik yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

10-16 Ağustos Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Operasyonlar

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 10-16 Ağustos tarihleri arasında Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında yapılan askeri operasyonların detayları verildi. Rus ordusunun, Ukrayna'nın askeri altyapısına yönelik 17 grup saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, yüksek hassasiyetli silah ve İHA kullanarak, Ukrayna'nın askeri üretim tesisleri, havaalanı altyapısı, İHA üretim ve saklama merkezleri ile yakıt depolarını hedef aldı. Ayrıca, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin konuşlanma merkezleri de vuruldu," ifadeleri yer aldı.

Donetsk Bölgesindeki Gelişmeler

Donetsk bölgesinde Lisiçnoye, İvanovka ve Sergeyevka yerleşim birimlerinin Rus ordusunun kontrolüne geçtiği bildirildi. Bu süreçte 57 Ukraynalı askerin teslim olduğu ifade edildi.

Ayrıca, askeri operasyonların başlangıcından bu yana, Ukrayna ordusuna ait önemli miktarda ekipmanın imha edildiği belirtildi. Bunlar arasında 638 uçak, 279 helikopter, 30.050 İHA, 569 hava savunma füze sistemi, 17.307 tank ve zırhlı araç yer almakta.

Kursk Bölgesinde Çatışmalar Devam Ediyor

Bakanlığın verdiği bilgiye göre, Kursk bölgesinde çatışmalar hala devam ediyor. 6 Ağustos'ta bu bölgeye giren Ukraynalı askerlere karşılık verildiği ve son 24 saatte Ukrayna ordusunun 220 askeri ve 19 zırhlı aracını kaybettiği kaydedildi.

Ayrıca, 6 Ağustos'tan bu yana toplamda 2.860 Ukraynalı askerin kaybedildiği belirtilirken, ayrıca 41 tank, 40 zırhlı personel taşıyıcı, 23 piyade savaş aracı ve 213 zırhlı araç kaybı yaşandığı bildirildi.

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