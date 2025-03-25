Rusya, Ukrayna'yı Gazetecilere Yönelik Saldırılarla Suçluyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunu Rus gazetecilere karşı düzenlenen "terör saldırıları" ile suçlayarak ciddi iddialarda bulundu.

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun Rus enerji unsurları ve sivillere yönelik terör saldırılarıyla ilgili belgeler sundu. Dünkü saldırıların sonucu olarak Luhansk bölgesinde, Rus gazetesi İzvestiya'nın savaş muhabiri Aleksandr Fedorçak, Zvezda televizyon kanalı kameramanı Andrey Panov ve çekim ekibinin şoförü Aleksandr Sirkeli'nin yaşamını yitirdiğini belirtti. Ayrıca, Rus toprakları içinde yer alan Kursk bölgesinde TASS haber ajansı muhabirinin de yaralandığı bilgisi verildi.

Kiev'in Saldırılarına Uluslararası Tepki Çağrısı

Zaharova, uluslararası toplumu Kiev yönetiminin bu eylemlerine karşı durmaya çağırarak, "Kiev yönetimi, bir kez daha terörist ve vahşi doğasını gösterdi" şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, Rusya Soruşturma Komitesi'nin saldırılara karışanları tespit etmek için gereken önlemleri alacağını ve suçluların gereken şekilde cezalandırılacağını vurguladı.

Ukrayna ordusunun, dünkü saldırıda ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar kullandığı bildirildi.