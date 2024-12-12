Rusya, Vatandaşlarına Libya'ya Seyahat Uyarısını Yeniledi

Rusya'nın Libya Seyahat Uyarısı

Rusya, vatandaşlarına yönelik Libya'ya seyahat etmeme tavsiyesini tekrar gündeme getirdi. 2011 yılından bu yana yürürlükte olan bu uyarı, çeşitli durumlar nedeniyle hâlâ geçerliğini koruyor.

Büyükelçilikten Açıklama

Rusya'nın Trablus Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, özellikle Libya'nın batı bölgesine yapılan ziyaretler konusunda uyarılar yer aldı. Açıklamada, "Vatandaşlarımıza 2011'den beri yürürlükte olan ve defalarca teyit edilen Libya'ya seyahat etmekten kaçınmaları yönündeki tavsiyeler geçerliliğini korumaktadır." ifadesine yer verildi.

Rus hükümeti, Türkiye gibi ülkelerdeki tatil ve seyahat alternatiflerini önerirken, Libya'nın mevcut güvenlik durumu ve potansiyel riskler nedeniyle özellikle uyarılarda bulunuyor.

Bu bağlamda, Rusya Federasyonu vatandaşlarının kişisel ve turistik amaçlarla Libya Devleti'ni ziyaret etmemeleri konusunda şiddetle uyarıldığı belirtiliyor.