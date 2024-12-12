Rusya ve BAE, Suriye İçin Uluslararası Toplantı Çağrısı Yaptı

Rusya ve BAE'den Suriye İçin Ortak Çağrı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, en kısa sürede Suriye’deki tüm güçlerin katılımıyla bir uluslararası toplantı düzenlenmesinin önemini vurguladılar.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov ve Al Nahyan’ın gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmelerin detaylı bir şekilde ele alındığı ifade edildi. İki bakan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının ilkeleri doğrultusunda Suriye’nin çeşitli siyasi, etnik ve dini güçlerinin katılımıyla kapsamlı bir ulusal diyaloğun acilen başlatılması gerekliliğini belirtti.

Bölgesel İşbirliği ve Egemenlik Vurgusu

Toplantının en kısa sürede düzenlenmesi gerektiği konusunda ortak görüşe sahip olan bakanlar, Doha'da yapılan Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda da bu konunun istişare edildiğini hatırlattılar. Ayrıca, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in bu toplantıyı hızla teklif etmesi gerektiği konusunda hemfikir oldular.

Açıklamada, Lavrov ve Al Nahyan’ın, bu inisiyatifin hayata geçirilmesi için Suriye'deki tüm güçler ve diğer sorumlu aktörlerle iş birliği yapma konusunda anlaştıkları bilgisi verildi. Rus tarafının bu çerçevede Suudi Arabistan, Katar ve diğer Arap ülkeleriyle işbirliklerini sürdüreceği belirtildi.

Görüşmenin bir diğer önemli noktası ise Suriye’nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasıydı. Bu bağlamda, geçiş döneminde devlet yapılarının sürekliliğinin sağlanmasının kritik önemi vurgulandı.