Rusya ve BM Suriye Özel Temsilcisi Suriye'deki Gelişmeleri Görüştü

Verşinin ve Pedersen Arasında Kritik Görüşme

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile telefonda bir araya gelerek Suriye'deki mevcut durumu değerlendirdi.

Orta Doğu'daki Gerginlik ve İstikrar Vurgusu

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde Orta Doğu bölgesindeki artan gerginlik riski ele alındı. Verşinin ve Pedersen, Suriye'deki durumun istikrara kavuşturulmasının yanı sıra güvenlik ve düzenin sağlanmasının önemini vurguladı.

Siyasi Çözüm Sürecinin Desteklenmesi

Görüşmede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde, BM'nin desteği ile Suriyelilerin yürüttüğü siyasi çözüm sürecinin teşvik edilmesi konuları da ele alındı.

Uluslararası Toplantı Önerisi

Ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan arasında gerçekleştirilen bir telefon görüşmesinde, en kısa süre içinde Suriye'deki tüm güçlerin katılımıyla uluslararası bir toplantı yapılması gerektiği, Pedersen'in de bu toplantıyı teklif etmesi gerektiği ifade edildi.