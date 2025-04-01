Rusya ve Çin Dışişleri Bakanları Moskova'da İkili İlişkileri Görüştü

Rusya ve Çin Dışişleri Bakanları Moskova'da

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele aldı. Vang, resmi ziyaret kapsamında başkent Moskova'da Lavrov ile bir araya geldi.

İlişkilerin Derinliği Vurgulandı

Görüşmenin basına açık kısmında, Lavrov, Rusya ve Çin arasındaki işbirliğine değinerek, "Ülkelerimizi sadece kardeşlik ilişkileri ve ortak sınırlar değil, yüzyıllardır süregelen iyi komşuluk gelenekleri ve ortak ulusal çıkarlar birleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Lavrov, ayrıca iki ülkenin uluslararası platformlarda işbirliğini sürdürdüklerini belirterek, "Moskova ve Pekin, uluslararası alandaki koordinasyon konusunda özel sorumluluğa sahip. Birçok ülke bunu zor dönemden geçen uluslararası ilişkilerde önemli istikrar sağlayan unsur olarak kabul ediyor." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Gelecekteki Toplantı İçin Hazırlıklar

Bakan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında Mayıs ayında gerçekleşecek görüşmeye hazırlıkların devam ettiğini aktardı.

Çin Bakanından Önemli Mesajlar

Çin Dışişleri Bakanı Vang, ülkelerinin zorluklara rağmen ilişkilerinin geliştiğini belirterek, "Rusya ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri olarak sorumluluk üstlenmeye, çok kutuplu dünya düzenini inşa etmeye ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini sağlamaya hazırız." diye konuştu.

İstişare Planı İmzalandı

Görüşmenin ardından Lavrov ile Vang, 2025 yılı itibarıyla iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasındaki istişarelere dair planı imzaladı.