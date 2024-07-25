Rusya ve Çin Ortak Hava Devriyesi Gerçekleştirdi

Rus ve Çin'den Stratejik İşbirliği

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Çin'in stratejik bombardıman uçakları ile Çukçi ve Bering denizleri ile Pasifik Okyanusunda ortak hava devriyesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Uçuş Detayları

Açıklamaya göre, Tu-95MS tipi uçaklar Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri'nden, Xian H-6K ise Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'nden geldi. Ortak devriye esnasında Rus ve Çinli mürettebat, yeni operasyon alanlarında işbirliği çözümlemeleri yaptı.

Hava Desteği ve Uçuş Süresi

Rus Su-30SM ve Su-35S jetleri, bu ortak devriye uçuşuna destek vererek operasyona katkı sağladı. Ortak uçuş 5 saatten fazla sürdü ve bazı rotalarda yabancı savaş uçakları da devriye grubuna katıldı.

Uluslararası Hukuka Uyum

Açıklamada, her iki ülkenin uçaklarının uluslararası hukuk kurallarına sıkı bir şekilde uyduğu ve yabancı devletlerin hava sahasını ihlal etmediği bildirildi. Ortak devriye tamamlandığında tüm uçaklar kendi üslerine döndü.

Bu etkinlik, 2024 askeri işbirliği planı çerçevesinde düzenlendi ve üçüncü ülkelere yönelik bir maksat taşımadığı vurgulandı.