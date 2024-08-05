Rusya ve İran Güvenlik Konseyleri Liderleri Tahran'da Buluştu

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile Tahran'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

İran'ın IRNA haber ajansının bildirdiğine göre, bu toplantı İran tarafının daveti üzerine gerçekleştirildi. Şoygu başkanlığındaki Rus heyeti, Tahran'da gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Ahmediyan ile bir araya gelerek güvenlik meselelerini gündeme getirdi.

Görüşmenin içeriği hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi. Ayrıca, Şoygu'nun, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından da kabul edileceği ifade edildi.