DOLAR
34,01 0,08%
EURO
38,01 -0,3%
ALTIN
2.831,76 -1,08%
BITCOIN
2.151.263,84 -4,94%

Rusya ve Kuzey Kore Arasında Stratejik Görüşme

Lavrov ve Choe, Rusya-Kuzey Kore ilişkilerini güçlendirmek amacıyla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 18:04
Rusya ve Kuzey Kore Arasında Stratejik Görüşme

Lavrov ve Choe, İkili İlişkileri Güçlendirmek İçin Bir Araya Geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Kore'ye ait Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ile St. Petersburg'da bir araya geldi. Bu önemli görüşme, Avrasya Kadın Forumu etkinliği çerçevesinde gerçekleştirildi.

Stratejik Ortaklık Vurgusu

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, iki bakanın ülkeleri arasında mevcut olan kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulunduğu belirtilmektedir. Söz konusu açıklamada, “Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmek adına bu buluşmanın önemli bir fırsat olduğu” ifadesi yer aldı.

Dostane Bir Atmosfer

Öte yandan, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından duyurulan bilgilere göre, görüşme oldukça dostane ve sıcak bir atmosferde gerçekleşti. İki ülke arasında imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması kapsamında, çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi konuları masaya yatırıldı.

Uluslararası İşbirliğinin Güçlendirilmesi

Görüşme sırasında, uluslararası platformda karşılıklı işbirliğinin nasıl daha da güçlendirilebileceği üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu. Bu bağlamda, geçen haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Kuzey Kore'ye düzenlenen ziyaret esnasında imzalanan anlaşma da hatırlandı.

Bağlayıcı Anlaşma ve Yüksek İttifak

Putin, imzalanan anlaşmanın kapsamının, bir tarafa saldırı durumunda diğer tarafın askeri yardımda bulunmasını kapsadığını vurguladı. Ancak, “ittifak” terimini kullanmaktan kaçındı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise bu anlaşmayı “pakt” olarak nitelendirerek, iki ülke ilişkilerinin “yüksek ittifak” seviyesine çıktığını dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

BİM, A101 ve Migros'tan Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Büyük İndirim! En Ucuz Ayçiçek Yağı Hangi Markette?

Metrekaresi 100 TL’ye tarla satışı Milli Emlak’ta! Su bile daha pahalıya gelecek

2023 Model FIAT Doblo İcradan Satışa Çıkarıldı! Sıfırdan Farksız ve Uygun Fiyata Satışta

Türkiye Geneli Hastanelere 849 Personel Alımı Başladı! İŞKUR Üzerinden Başvuru Detayları ve Kadro Dağılımı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok İddia: Narin Abisi Enes Cinayet İçin Malatya'dan 1 Gün Önce Çağrıldı
2
Yunanistan, Fransa'dan Firkateyn Siparişini Arttırmayı Planlıyor
3
Gaziler Günü'nde Kahramanlar Onurlandırıldı
4
Libya Trablus Havaalanı İnşaat Anlaşmasını İptal Etti
5
Muğla Açıklarında 72 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
6
Diyarbakır'daki Öğrenciyi Öğretmeni Hayata Döndürdü
7
Düzce'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Şarampole Devrildi

2025 Asgari Ücret ve Memur Maaşı Zammı İçin Bekleyiş Sürüyor! İşte Kulislerde Konuşulan 2025 Asgari Ücret Zammı

Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası 32, 46, 92 Günlük Mevduat Faiz Oranları Değişti! İşte 100 Bin TL'nin Getirisi

BİM, A101 ve Migros'tan Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Büyük İndirim! En Ucuz Ayçiçek Yağı Hangi Markette?

Türkiye Geneli Hastanelere 849 Personel Alımı Başladı! İŞKUR Üzerinden Başvuru Detayları ve Kadro Dağılımı

KPSS Puanı Olan Yaşadı! MEVKA Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2023 Model FIAT Doblo İcradan Satışa Çıkarıldı! Sıfırdan Farksız ve Uygun Fiyata Satışta

Metrekaresi 100 TL’ye tarla satışı Milli Emlak’ta! Su bile daha pahalıya gelecek

Aile Bakanlığı’ndan İhtiyaç Sahiplerine 4 Bin 180 TL Destek! Şartlar ve Başvuru Detayları

Hemen SMS geldi mi diye bakın! Harcadığınızın iki katı hesabınıza yatmış olabilir

Konut alacaklara müjde! Kamuda faizler düştü de düştü

6 aylık zam açıklandı! Yüzde 420 artış gözleri pörtletti