Rusya ve Kuzey Kore Arasında Stratejik Görüşme

Lavrov ve Choe, İkili İlişkileri Güçlendirmek İçin Bir Araya Geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Kore'ye ait Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ile St. Petersburg'da bir araya geldi. Bu önemli görüşme, Avrasya Kadın Forumu etkinliği çerçevesinde gerçekleştirildi.

Stratejik Ortaklık Vurgusu

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, iki bakanın ülkeleri arasında mevcut olan kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulunduğu belirtilmektedir. Söz konusu açıklamada, “Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmek adına bu buluşmanın önemli bir fırsat olduğu” ifadesi yer aldı.

Dostane Bir Atmosfer

Öte yandan, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından duyurulan bilgilere göre, görüşme oldukça dostane ve sıcak bir atmosferde gerçekleşti. İki ülke arasında imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması kapsamında, çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi konuları masaya yatırıldı.

Uluslararası İşbirliğinin Güçlendirilmesi

Görüşme sırasında, uluslararası platformda karşılıklı işbirliğinin nasıl daha da güçlendirilebileceği üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu. Bu bağlamda, geçen haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Kuzey Kore'ye düzenlenen ziyaret esnasında imzalanan anlaşma da hatırlandı.

Bağlayıcı Anlaşma ve Yüksek İttifak

Putin, imzalanan anlaşmanın kapsamının, bir tarafa saldırı durumunda diğer tarafın askeri yardımda bulunmasını kapsadığını vurguladı. Ancak, “ittifak” terimini kullanmaktan kaçındı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise bu anlaşmayı “pakt” olarak nitelendirerek, iki ülke ilişkilerinin “yüksek ittifak” seviyesine çıktığını dile getirdi.