Rusya ve Kuzey Kore Arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması

Rusya ile Kuzey Kore Arasındaki Anlaşma Detayları

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Kuzey Kore ile imzaladığı stratejik ortaklık anlaşmasının güvenlik alanında işbirliğini öngördüğünü belirtti. Peskov, bu anlaşmanın maddelerinin net olduğunu vurgulayarak, herhangi bir yorum yapmaya gerek olmadığını ifade etti.

Gürcistan ile İlişkiler Hakkında Açıklamalar

Dimitriy Peskov, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin Rusya'nın Gürcistan'ı yönettiği yönündeki yorumlarına yanıt verdi. Peskov, "Gürcistan komşumuzdur ve ilişkilerimizde sorunlar mevcut ancak insani ilişkilerin gelişimi bu durumu etkilemiyor. Seyahatler devam ediyor," dedi.

Parlamento Seçimleri ve Batılı Ülkelerin Müdahalesi

Gürcistan'da ekim ayının sonunda yapılacak parlamento seçimlerine de dikkat çeken Peskov, Batılı ülkelerin seçim sürecine müdahale etme çabalarını eleştirdi ve "Gürcistan'ın iç işlerine herhangi bir müdahalede bulunmuyoruz," dedi.

Rusya-Iran İşbirliği Üzerine Beklentiler

Peskov, Rusya ve İran'ın ortaklığına dair yapılan anlaşma hakkında sorulan bir soruyu yanıtlayarak, detayların henüz tamamlanmadığını ve belge açıklandığında içeriğin öğrenileceğini belirtti.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haziranda Kuzey Kore'ye yaptığı ziyarette, kapsamlı bir stratejik ortaklık anlaşması imzalandığı ve bu anlaşmanın karşılıklı askeri yardımlaşmayı içerdiği bilgisi aktarılmıştı.