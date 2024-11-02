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Rusya ve Kuzey Kore Dışişleri Bakanları Stratejik İstişareler Gerçekleştirdi

Lavrov ve Choe, Moskova'da önemli görüşmeler yaptı, ABD'nin etkileri tartışıldı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 13:26
Rusya ve Kuzey Kore Dışişleri Bakanları Stratejik İstişareler Gerçekleştirdi

Rusya ve Kuzey Kore Dışişleri Bakanları İstişarelerde Bulundu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, başkent Moskova'da gerçekleştirdikleri toplantıda bir dizi stratejik konuyu ele aldı.

Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması

Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre, toplantıda, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve haziran ayında imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının uygulanmasının önemi vurgulandı.

ABD'nin Kışkırtıcı Eylemleri

İstişareler sırasında, ABD ve müttefiklerinin bölgedeki kışkırtıcı faaliyetlerinin, Kore Yarımadası ve Kuzey Doğu Asya'daki gerilimi artırdığı ifade edildi. Rus tarafı, Kuzey Kore yönetiminin bu tür saldırgan politikalara karşı aldığı önlemleri desteklediğini belirtti.

Görüşmelerin Devamı İçin Mutabakat

Lavrov ile Choe, stratejik istişarelerin ve iki ülke arasındaki diyaloğun sürdürülmesi konusunda örtülü bir mutabakat sağladı.

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