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Rusya ve Mısır, Gazze'deki Krizin Çözümüne Başvuruyor

Rusya ve Mısır, Gazze'deki acil krizin çözülmesi gerektiğini vurguluyor, uluslararası işbirliği çağrısında bulunuyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 17:56
Rusya ve Mısır, Gazze'deki Krizin Çözümüne Başvuruyor

Rusya ve Mısır'dan Gazze İçin Acil Çözüm Çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze'deki krizle ilgili acil çözüm arayışlarının önemine değindiler. Moskova'da gerçekleştirilen görüşmelerinde Lavrov, "Gazze'deki akan kanın bir an önce durdurulması ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması adına her türlü çabayı destekliyoruz." ifade etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Üzerinden Çözüm Arayışı

Lavrov, BMGK'nın bu konuyu göz ardı etmemesi gerektiğini belirterek, ABD'nin bu süreci engellediğinin altını çizdi. "Sürdürülebilir bir çözüm için Mısır ile işbirliği yapıyoruz," dedi.

İsrail’in Eylemleri ve Bölgesel Güvenlik Riski

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, İsrail’in Filistinlilere yönelik politikalarının gerginliği artırdığını ve geniş çaplı bir bölgesel savaşa yol açabileceğini vurguladı. "Filistin sorunu çözülmeden, bölgedeki güvenlik ve istikrar sağlanamaz," diye ekledi.

Libya ve Sudan’a Dikkat Çekiliyor

Lavrov, Libya’daki duruma da değinerek, bu krizin çözümünde egemenlik ve birlik ilkesinin önemine dikkat çekti. Abdulati ise Sudan’daki acil durumun giderek kötüleştiğini, burada da ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtti.

Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı Üzerine Açıklamalar

Abdulati, Kızıldeniz'deki gergin durumun, gemi güvenliğini tehdit ettiğini dile getirdi. "Mısır, bu krizden büyük kayıplar yaşıyor," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Somali'nin toprak bütünlüğü konusunun da önemine vurgu yaptı.

Bu açıklamalar, uluslararası toplumu Gazze'deki insani krize yönelik daha etkin çözümler bulma konusunda harekete geçirmeyi amaçlıyor.

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