DOLAR
35,65 -0,07%
EURO
37,23 -0,27%
ALTIN
3.156,38 -0,55%
BITCOIN
3.754.441,59 0,83%

Rusya ve Özbekistan Askeri Ortaklık Programını İmzaladı

Rusya ve Özbekistan, 2026-2030 dönemini kapsayan askeri stratejik ortaklık programını imzaladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 12:48
Rusya ve Özbekistan Askeri Ortaklık Programını İmzaladı

Rusya ve Özbekistan'dan Tarihi Adım

Rusya ile Özbekistan arasında 2026-2030 yıllarını kapsayan yeni bir askeri stratejik ortaklık programı imzalandı. İlgili açıklama, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Özbekistan'ın başkenti Taşkent’e yaptığı ziyarette, Özbek mevkidaşı Şuhrat Halmuhamedov ile bir araya geldi.

Güvenlik ve İşbirliği Vurgusu

Belousov, burada gerçekleştirdiği açıklamada, “Özbekistan ile yaptığımız ortak çalışmalar, Orta Asya bölgesindeki güvenliğin sağlanmasında hayati öneme sahip,” ifadelerini kullandı. İki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin uzun yıllara dayandığını belirten Belousov, işbirliğinin giderek güçlendiğini vurguladı.

Yeni Aşama: Stratejik Ortaklık

Görüşmelerin ardından, Rusya ve Özbekistan savunma bakanlıkları arasında 2025 yılı için işbirliği planı ile 2026-2030 yıllarını kapsayan askeri stratejik ortaklık programı resmi olarak imzalandı. Bu adım, iki ülkenin güvenlik işbirliğini artırmayı hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a İhaleye Fesat Karıştırma İddianamesi Hazırlandı
2
Başarır: Denetim ve İhmal Yüzünden Hayatlar Kaybediliyor
3
İsrail'den Serbest Bırakılan Filistinli Kadın: "Başörtümü Takmama İzin Vermediler"
4
Kartalkaya'daki Yangın: Çetiz Ailesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
5
Lavrov: Ukrayna Krizinde Anlaşmalar İhlalleri Engelleyen Mekanizmalar İçermeli
6
İsrail, Batı Şeria'da 25 Filistinli'yi Gözaltına Aldı
7
Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de Yangın Yangın Söndürme ve Kurtarma İşlemleri Tamamlandı

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi