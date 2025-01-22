Rusya ve Özbekistan Askeri Ortaklık Programını İmzaladı

Rusya ve Özbekistan'dan Tarihi Adım

Rusya ile Özbekistan arasında 2026-2030 yıllarını kapsayan yeni bir askeri stratejik ortaklık programı imzalandı. İlgili açıklama, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Özbekistan'ın başkenti Taşkent’e yaptığı ziyarette, Özbek mevkidaşı Şuhrat Halmuhamedov ile bir araya geldi.

Güvenlik ve İşbirliği Vurgusu

Belousov, burada gerçekleştirdiği açıklamada, “Özbekistan ile yaptığımız ortak çalışmalar, Orta Asya bölgesindeki güvenliğin sağlanmasında hayati öneme sahip,” ifadelerini kullandı. İki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin uzun yıllara dayandığını belirten Belousov, işbirliğinin giderek güçlendiğini vurguladı.

Yeni Aşama: Stratejik Ortaklık

Görüşmelerin ardından, Rusya ve Özbekistan savunma bakanlıkları arasında 2025 yılı için işbirliği planı ile 2026-2030 yıllarını kapsayan askeri stratejik ortaklık programı resmi olarak imzalandı. Bu adım, iki ülkenin güvenlik işbirliğini artırmayı hedefliyor.