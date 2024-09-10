Rusya ve Özbekistan Nükleer Enerji Projesinde Protokol İmzaladı

Rusya'nın Özbekistan'daki Nükleer Enerji Projesi Başlıyor

Rusya, Özbekistan'da gerçekleştireceği nükleer enerji santrali projesine yönelik önemli bir adım attı. Özbek Nükleer Enerjisi Ajansı Özatom, Rus devletine bağlı Rosatom şirketinin Atomstroyexport birimiyle, projeye dair çalışmaların başlatılması için bir protokol imzaladı.

Protokolün Detayları

İmzalanan protokol, Özbekistan'da inşa edilecek düşük kapasiteli nükleer enerji santrali projesinin başlangıcını simgeliyor. Atabek Amanov, Özatom'un Nükleer Santral İnşaatı Müdürü, protokolün nükleer enerji santrali projesinin hayata geçirilmesindeki ilk adımlardan biri olduğunu ifade etti. Amanov, belgenin yakın zamanda inşaat sahasında aktif çalışmalara geçiş sağlamasına olanak tanıyacağını vurguladı.

İşbirliği ve Yasal Altyapı

Pavel Bezrukov, Atomstroyexport'un Orta Asya'daki nükleer enerji projeleri müdürü, imzalanan belgede tarafların yasal ve mali yükümlülüklerinin belirginleştirildiğini belirtti. Bezrukov, Rosatom mühendislik departmanının projeye ilişkin lisans alma ve sahada araştırma yapma sürecine geçiş yapabilmesine imkan tanıdığının altını çizdi.

Geçmişteki Anlaşmalar

Bu önemli anlaşma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mayıs ayında Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyarette duyurulmuştu. Anlaşma, Rusya'nın Özbekistan'da bir nükleer enerji santrali inşa etmesini öngörüyordu. Bu proje, Orta Asya'nın ilk nükleer enerji santrali olma özelliğini taşıyacak.

Rusya’nın, Özbekistan’da inşa edeceği nükleer enerji santrali projesine ilişkin çalışmaların başlatılmasını öngören protokol imzalandı. Özbek Nükleer Enerjisi Ajansı Özatom'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’a bağlı Atomstroyexport şirketi ile Özatom bünyesindeki Nükleer Santral İnşaatı Müdürlüğü arasında Özbekistan’da düşük kapasiteli nükleer enerji santrali projesine ilişkin çalışmaların başlatılmasıyla ilgili protokole imza atıldı. Protokol, Nükleer Santral İnşaatı Müdürü Atabek Amanov (sağ) ile Atomstroyexport şirketinin Orta Asya'daki nükleer enerji santralleri proje müdürü Pavel Bezrukov (sol) tarafından imzalandı.