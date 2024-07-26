Rusya ve Türkiye Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir araya geldiği toplantının detaylarını paylaştı. Görüşme,

ASEAN 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gerçekleşti

Laos'un başkenti Viyentiyan'da gerçekleştirilen bu önemli buluşmada, Türkiye ve Rusya arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar üzerinde duruldu.

İkili İlişkilerin Geliştirilmesi

Açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine odaklanan tedbirlerin ele alındığı ifade edildi. Ayrıca, çok taraflı platformlar üzerindeki etkileşimlerin belirli yönlerinin müzakere edildiği vurgulandı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Lavrov ve Fidan, yaklaşan ikili temasların takvimini de tartıştı. Fidan, aynı zamanda ASEAN 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı için Viyentiyan'da bulunuyordu.

Enerji ve Bölgesel Problemler Üzerine Değerlendirmeler

İki bakan görüşme sırasında, ikili ilişkilerin yanı sıra enerji işbirliği ve ekonomik meseleler üzerine de fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca, Ukrayna'daki savaş, Gazze'deki gelişmeler ve Suriye'deki durum gibi bölgesel meseleler de gündeme alındı.