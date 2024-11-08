Rusya ve Türkiye Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi Üzerine Görüşmeler

Efkan Ala ve Aleksandr Gruşko Arasında Görüşme

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile Moskova'da bir araya gelerek, iki ülke arasındaki güncel konuları değerlendirdi.

Görüşmenin İçeriği

Rusya Dışişleri Bakanlığından edinilen bilgilere göre, görüşmelerde Rus-Türk işbirliğinin farklı alanlardaki durumu ve beklentiler masaya yatırıldı. Bakanlık, “Partiler arası etkileşimin genişletilmesi gibi konularla birlikte Rusya ve Türkiye arasındaki çok yönlü bağların daha da ileri bir düzeye geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.” ifadelerini duyurdu.

Küresel Konular Üzerine Tartışmalar

Ayrıca tarafların, egemen eşitlik, karşılıklı saygı, kapsayıcılık gibi prensiplere dayanan çok kutuplu bir dünya düzeninin inşası konusunda küresel meseleleri de ele aldığı belirtildi.

AK Parti Heyeti ve İlgili Görüşmeler

Ala'nın Moskova’daki temaslarına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ve AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Korkmaz da eşlik etti. Heyet ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in partisi Birleşik Rusya yetkilileri ile bir araya gelerek, ilişkilerin geliştirilmesine yönelik protokol imzaladı.