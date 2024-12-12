Rusya ve Türkiye Arasındaki Temaslar Devam Ediyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Türkiye ile tüm konularda temasların sürdüğünü vurguladı. Moskova'da yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi de içine alan bir gündem var ve Türk meslektaşlarımızla görüşülmesi gereken tüm bölgesel konuları istişareye devam edeceğiz" dedi.

Gruşko, Suriye'deki gelişmeler ekseninde Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin kesintiye uğramadığını belirterek, "Türkiye ile her konuda görüşme yapıyoruz" ifadesini kullandı. Ayrıca, iki ülke arasındaki resmi temasların yanı sıra tüm bölgesel meselelerin üzerinde durulmasına da devam edileceğini dile getirdi.