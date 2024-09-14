Rusya ve Ukrayna 103'er Askeri Esir Takas Etti

Rusya ve Ukrayna Arasında Esir Takası Gerçekleşti

Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen son esir takası, her iki taraf için önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Yapılan resmi açıklamalara göre, her iki ülkeden toplam 106 asker serbest bırakıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı Açıklama Yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre, 103 Rus askeri, ülkenin Kursk bölgesinde serbest bırakıldı. Karşılığında ise 103 Ukraynalı askerin Ukrayna tarafına teslim edildiği ifade edildi.

Serbest bırakılan Rus askerlerinin şu anda Belarus'ta bulunduğu belirtilirken, onlara gerekli sağlık ve psikolojik destek sağlanıyor. Ayrıca, askerlerin akrabalarıyla iletişim kurmalarına da olanak tanındığı bildirildi.

Açıklamada, "Serbest bırakılan tüm askeri personel, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında rehabilitasyon için Rusya Federasyonu'na teslim edilecektir." ifadesi yer aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Rolü

Esir değişimi sürecinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) insani arabuluculuğu yaptığı bildirildi.

Zelenskiy'den Teşekkür Mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaptığı bir açıklamada, esir takası sürecinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Zelenskiy, bu süreç aracılığıyla 103 Ukraynalı askerin evlerine geri dönmesine yardımcı olduklarını belirtti ve bu başarılı süreçte emeği geçen ekibine teşekkür etti.