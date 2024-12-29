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Rusya Yanlısı Hackerlar, İtalya'da Önemli Resmi Siteleri Hedef Aldı

İtalya'da Dışişleri Bakanlığı ve havalimanları dahil birçok resmi site, Rusya yanlısı hackerların siber saldırısına uğradı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 12:33
Rusya Yanlısı Hackerlar, İtalya'da Önemli Resmi Siteleri Hedef Aldı

İtalya'da Siber Saldırı Alarmı

İtalya, Rusya yanlısı bilgisayar korsanları tarafından düzenlenen siber saldırıyla çalkalanıyor. Ülkedeki önemli resmi kurumların, özellikle Dışişleri Bakanlığı ve Milan'daki iki havalimanı, hedef alınarak büyük bir saldırı gerçekleştirilmiştir.

Saldırıyı Üstlenme ve Açıklamalar

İtalyan ANSA ajansı aracılığıyla edinilen bilgilere göre, saldırıyı üstlenen grup kendini NoName057 olarak tanıtmıştır. Grup, sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "İtalyan Rusofoblarına hak ettikleri yanıt veriliyor" ifadesini kullanarak, saldırının nedenlerini dile getirmiştir.

İtalyan yetkililer, bu siber saldırının uçuşlarda herhangi bir aksaklığa yol açmadığını bildirmiştir. Ancak, saldırının geçmişi de oldukça dikkat çekicidir; şubat ve mart 2023 döneminde de aynı grup, çok sayıda devlet kurumuna yönelik benzer eylemler gerçekleştirmiştir.

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