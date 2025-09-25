Rutte: Danimarka'daki dron olayını ciddiye alıyoruz

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Danimarka'nın hava sahasında dron görülmesi olayını ciddiye aldıklarını belirtti. Rutte, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "NATO müttefikleri ve Danimarka, kritik altyapımızın güvenliğini ve emniyetini nasıl sağlayabileceğimiz konusunda birlikte çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Görüşmeler ve değerlendirme

Rutte, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile konuştuğunu ve duruma büyük ciddiyetle yaklaştığını ifade etti.

Olayın boyutu ve güvenlik endişeleri

Aalborg Havalimanı ve diğer havalimanlarında dronların görülmesi, son dönemde Avrupa'da artan dron ve siber tehditleri gündeme taşıdı. Dronlar, özellikle kritik altyapı olan havalimanlarında uçuşları engelleyerek ciddi güvenlik riskleri oluşturuyor.

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, 22 Eylül'de yaşanan olayı "hibrit saldırı" olarak nitelendirerek, bunun sistematik bir risk olduğuna dikkati çekmişti.

Uluslararası ve bölgesel sonuçlar

AB Dönem Başkanı Danimarka, 1-2 Ekim'de AB zirvesi ve Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.