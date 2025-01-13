Rutte'den AB'ye Çarpıcı Uyarı: Yeni Engeller Güvenliğimizi Tehdit Ediyor

NATO Genel Sekreteri'nden Avrupa Birliği'ne Uyarı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği'ni (AB), üyesi olmayan NATO ülkelerinin AB'nin savunma sanayi girişimlerine katılımını engellememesi konusunda uyardı. Bu tür eylemlerin, NATO ittifakına zarar vereceğini dile getirdi.

İlk Ziyareti ve Dış İlişkiler Komitesinde Yapılan Görüşmeler

Rutte, 1 Ekim 2024'te göreve gelmesinin ardından Avrupa Parlamentosu'na (AP) gerçekleştirdiği ilk ziyarette önemli temaslarda bulundu. AP'nin Dış İlişkiler Komitesi, Güvenlik ve Savunma Alt Komitesi ile NATO Parlamenterler Meclisi ile İlişkiler Delegasyonu üyeleriyle bir araya geldi.

Rusya ve Diğer Tehditler Hakkında Endişeler

Rutte, AB ve NATO'yu yakınlaştırmak için daha fazla çaba sarf edilmesi gereken bir dönemden geçildiğine inandığını belirterek, “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı devam ederken, Rusya siber saldırılarla, suikast girişimleriyle ve sabotaj eylemleriyle ülkelerimizi istikrarsızlaştırmaya çalışıyor,” dedi.

Rutte, ayrıca Çin ve Kuzey Kore'nin de bu istikrarsızlaştırma kampanyasına destek verdiğini ifade ederek, “Avrupa’daki güvenlik durumu konusunda derin endişelerim var. Savaşta değiliz, ama barışta da değiliz,” şeklinde konuştu.

Ukrayna’ya Destek ve Savunma Harcamaları

Ukrayna’ya desteği artırmanın gerekliliğine dikkat çeken Rutte, “Savunma dayanıklılığı konusunda Ukrayna, NATO ve AB el ele çalışmalı,” ifadesini kullandı. Rutte, müttefiklerin savunma harcamalarını artırmasına da değinerek, “Ama dürüst olmak gerekirse, yüzde 2 önümüzdeki yıllarda güvende kalmak için yeterli değil,” değerlendirmesine bulundu.

Avrupa Savunma Sanayi ve Üretim Artışı Gereksinimi

Rutte, AP milletvekillerine hitabında “Savunmaya daha fazla harcama yapmanın diğer önceliklere daha az harcama yapmak anlamına geldiğini biliyorum ama bu gelecekteki güvenliğimiz için büyük bir fark yaratabilir,” dedi. Avrupa'nın savunma endüstrisinin hala çok küçük olduğunu belirten Rutte, “AB’nin savunma sanayi tabanımızı geliştirerek bu sorunu gidermek için çabalarını iki katına çıkarmasını memnuniyetle karşılıyorum,” şeklinde konuştu.

Transatlantik Savunma İşbirliği ve Engellerin Önemi

Rutte, müttefikler arasında maliyetleri artıracak ve üretimi zorlaştıracak yeni engeller yaratmaktan kaçınılması gerektiğine inanıyor. “Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran’ın savunma sanayi işbirliğini benzeri görülmemiş seviyelere çıkardığı bir zamanda, NATO içindeki müttefikler arasında yeni engeller koymak kendimize zarar vermek olur,” dedi.