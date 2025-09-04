Rutte: Müzakereler Öncesi Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Şart

Rutte'den müzakereler öncesi kritik mesaj: Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanmalı

Prag buluşması ve Gönüllüler Koalisyonu vurgusu

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya-Ukrayna müzakereleri öncesinde Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanmasının önemine dikkat çekti. Rutte, Çekya'nın başkenti Prag'da Başbakan Petr Fiala ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Rutte, Çekya'nın NATO'nun caydırıcılığına yaptığı katkıları ve savaşın başından beri Ukrayna'ya sağlanan askeri yardımdaki rolünü övdü. Savaşın sona ermesi ile adil ve kalıcı bir barış istediklerini belirtti.

Bugün çevrim içi yapılan Gönüllüler Koalisyonu toplantısına ilişkin Rutte, "Avrupalılar ve Kanada olarak ABD ile birlikte güvenlik garantilerini tasarlayarak, müzakereler başladığında Ukrayna Devlet Başkanının (Volodimir Zelenskiy) hepimizin tam desteğine sahip olduğunu bilmesini sağlamalıyız." dedi.

Rutte, tüm bunların temel dayanağının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini mümkün olduğunca güçlü tutmak olduğunu kaydetti. Rusya'nın Ukrayna'da başarılı olmasını engellemeleri gerektiğini ve Rusya'nın gelecekte sınırları ötesine geçme isteğini göz önünde bulundurarak NATO'nun caydırıcılığı "asla deneyemeyecekleri" bir seviyeye çıkarması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Petr Fiala ise Çekya'nın NATO üyeliğinin vatandaşların güvenliği ve özgürlüğün temel dayanaklarından biri olduğunu söyledi. Sadık bir NATO müttefiki olduklarını belirten Fiala, ittifakın her türlü tehdide karşı koyabilecek durumda olmasını istediklerini ifade etti.

Fiala, katıldıkları Gönüllüler Koalisyonu toplantısının ardından, adil ve kalıcı bir barış için gerekli koşulların oluşturulabilmesi adına yardımların sürdürülmesi ve Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanması konusunda güçlü bir fikir birliği olduğunu aktardı.