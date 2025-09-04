DOLAR
41,17 0,01%
EURO
48,1 -0,05%
ALTIN
4.693,34 0,45%
BITCOIN
4.558.197,94 1,29%

Rutte: Müzakereler Öncesi Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Şart

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Prag'daki görüşmesinde Rusya-Ukrayna müzakereleri öncesi Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 15:28
Rutte: Müzakereler Öncesi Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Şart

Rutte'den müzakereler öncesi kritik mesaj: Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanmalı

Prag buluşması ve Gönüllüler Koalisyonu vurgusu

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya-Ukrayna müzakereleri öncesinde Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanmasının önemine dikkat çekti. Rutte, Çekya'nın başkenti Prag'da Başbakan Petr Fiala ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Rutte, Çekya'nın NATO'nun caydırıcılığına yaptığı katkıları ve savaşın başından beri Ukrayna'ya sağlanan askeri yardımdaki rolünü övdü. Savaşın sona ermesi ile adil ve kalıcı bir barış istediklerini belirtti.

Bugün çevrim içi yapılan Gönüllüler Koalisyonu toplantısına ilişkin Rutte, "Avrupalılar ve Kanada olarak ABD ile birlikte güvenlik garantilerini tasarlayarak, müzakereler başladığında Ukrayna Devlet Başkanının (Volodimir Zelenskiy) hepimizin tam desteğine sahip olduğunu bilmesini sağlamalıyız." dedi.

Rutte, tüm bunların temel dayanağının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini mümkün olduğunca güçlü tutmak olduğunu kaydetti. Rusya'nın Ukrayna'da başarılı olmasını engellemeleri gerektiğini ve Rusya'nın gelecekte sınırları ötesine geçme isteğini göz önünde bulundurarak NATO'nun caydırıcılığı "asla deneyemeyecekleri" bir seviyeye çıkarması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Petr Fiala ise Çekya'nın NATO üyeliğinin vatandaşların güvenliği ve özgürlüğün temel dayanaklarından biri olduğunu söyledi. Sadık bir NATO müttefiki olduklarını belirten Fiala, ittifakın her türlü tehdide karşı koyabilecek durumda olmasını istediklerini ifade etti.

Fiala, katıldıkları Gönüllüler Koalisyonu toplantısının ardından, adil ve kalıcı bir barış için gerekli koşulların oluşturulabilmesi adına yardımların sürdürülmesi ve Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanması konusunda güçlü bir fikir birliği olduğunu aktardı.

İLGİLİ HABERLER

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İSKİ Terkos Havzası'nda 17 Zararlı Yapıyı Yıktı
2
Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane
3
Antalya'da devrilen tohum yüklü tırın sürücüsü öldü
4
Ordu'da Silahlı Kavga: Ünye'de 2 Kardeş Hayatını Kaybetti
5
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
6
Nazilli'de Trafik Kazasında Yaralanan Kadın, Ambulans Gelene Kadar Kartonla Güneşten Korundu
7
Ersoy Artvin'de: Artvin'in Turizm Potansiyelini Master Plan ile Güçlendireceğiz

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı