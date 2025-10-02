Rutte: NATO, Rusya'nın hava sahası ihlallerine karşı tehdidi bertaraf edebildi

Mark Rutte, Kopenhag'da yaptığı açıklamada müttefiklerin birlikte Rusya'nın hava sahası ihlallerine ilişkin tehditleri bertaraf edebildiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 11:03
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 7. Zirvesi öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müttefik üyelerin birlikte hareket ederek Rusya'nın hava sahası ihlallerine ilişkin tehditleri bertaraf edebildiğini gösterdiklerini belirtti.

Rutte, AST'nin sınamalara karşı yol çizme ve diyalogu sağlama açısından önemli bir format olduğunu vurguladı ve zirvede ortak güvenliğe yönelik mevcut tehditlerin ele alınacağını söyledi.

Güvenlik ve savunma taahhütleri

Rutte, hava sahalarının güvenliğinin sağlanması ile birlikte Ukrayna'nın mümkün olduğu sürece mücadelede kalması gerektiğini aktardı. Lahey Zirvesi'nde tüm üye ülkelerin savunma harcamalarını yüzde 5'e çıkarmayı taahhüt ettiğini anımsatan Rutte, bu uygulamanın Rusya'ya yönelik caydırıcılık açısından önemli olduğunu söyledi.

Rutte ayrıca, Rusya'nın NATO'nun bu kabiliyete sahip olduğunu bildiğini ve müttefiklerin bunu göstermesinin önem taşıdığını ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile diğer Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 7. Zirvesi, 1-2 Ekim tarihlerinde Kopenhag'da güvenlik ve savunma gündemiyle düzenleniyor. Zirveye AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen birlikte başkanlık ediyor.

