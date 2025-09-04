Rutte: Putin’e 'Texas valisi' benzetmesi — Rusya ekonomisi Texas ile kıyaslandı

IISS Prag Savunma Zirvesi’nde Rusya ve NATO stratejisi üzerine çarpıcı değerlendirmeler

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) Prag Savunma Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Rusya’nın ekonomisinin ABD’nin Texas eyaletiyle denk olduğunu söyleyerek Vladimir Putin için dikkat çekici bir benzetme yaptı.

Rutte, konuşmasında Rusya ve Çin’in ordularını güçlendirmek ve modernize etmek için büyük yatırımlar yaptığını vurguladı ve bunun sadece askeri geçit törenleri için değil, "agresif bir şekilde nüfuzlarını kullanmak, küresel düzeni yeniden şekillendirmek ve özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi zayıflatmak" amacıyla yapıldığını belirtti.

Konuşmasında NATO’nun yaklaşımına dair net mesajlar veren Rutte, ittifakın naif olmaması gerektiğini, bu eğilimin yakında değişmeyeceğini ve Rusya’nın gelecekte istikrarı bozan ve çatışmacı bir güç olmaya devam edeceğini söyledi.

Rutte, NATO önceliklerinin savunmaya daha fazla yatırım yapmak olduğunu ifade ederek, ittifakın bu alanda ilerleme kaydettiğini bildirdi. Ayrıca, yakın zamana kadar Rusya’nın tüm NATO müttefiklerinden daha fazla mühimmat ürettiğini ve bu sorunu fark ettikten sonra, özellikle mühimmat konusunda durumun tersine çevrilmesi için adımlar atıldığını aktardı.

Ukrayna konusuna da değinen Rutte, "Ukrayna egemen bir ülkedir. Ukrayna, barışı desteklemek için ülkesinde güvenlik gücü bulundurmak istiyorsa, bu onların kararıdır" diyerek Kiev’in egemenliğinin tartışılamayacağını vurguladı. Rutte, Rusya’nın Ukrayna’da NATO birliklerini kabul etmeyeceğini söylemesine rağmen bu kararın Rusya’ya ait olmadığını belirtti.

Rutte son olarak, Putin’e yönelik benzetmesini şu sözlerle ifade etti: "Putin’i bu kadar güçlü hale getirmekten vazgeçmeliyiz. O, Texas Valisi’dir, daha fazlası değil. Bu yüzden bunu çok ciddiye almayalım."