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Rutte: Ukrayna Yenilgisi NATO'ya Trilyonlarca İhtiyaç Duyurabilir

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'nın olası bir yenilgisinin İttifak'a maliyetinin trilyon doları bulabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:52
Rutte: Ukrayna Yenilgisi NATO'ya Trilyonlarca İhtiyaç Duyurabilir

Ukrayna'nın Yenilgisi, NATO'yu Trilyonlarca Maliyetle Yüzleştirebilir

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'da devam eden savaşta, Kiev'in mağlup olması durumunda İttifak'ın caydırıcılığını yeniden tesis etmenin trilyonlarca dolara mal olabileceği uyarısında bulundu. Rutte, üye ülkeleri savunma harcamalarını artırmaya çağırdı.

Rutte, İsviçre'nin Davos kasabasında yapılan Dünya Ekonomik Forumu'ndaki panelde, Ukrayna'ya verilen desteğin kesilmeden devam etmesi gerektiğini vurguladı. "Devam eden savaşın yörüngesini değiştirmek zorundayız; cephe hattı yanlış yönde ilerliyor," dedi.

Rutte, Ukrayna'nın yenilgisinin NATO'ya büyük bir yük getireceğine dikkat çekerek, "Ukrayna kaybederse, NATO'nun caydırıcılığını yeniden sağlamak, milyarlara değil, trilyonlara mal olacaktır," şeklinde konuştu.

Jeopolitik Mücadele ve Olumsuz Senaryolar

Rutte, savaşı sadece Avrupa'nın değil, Çin, Kuzey Kore, İran gibi ülkeleri de kapsayan küresel bir mücadele olarak gördüğünü ifade etti. "Kötü bir anlaşma, Putin'in Kuzey Kore, İran ve Çin liderleriyle bir araya gelmesi anlamına gelir; bu hem jeopolitik açıdan hem de NATO için büyük bir hata olur," uyarısında bulundu.

Ukrayna'nın NATO üyeliği konusuna ilişkin de Rutte, Kiev'i bir gün İttifak'a dahil etme kararlılığını yineledi ve Putin'in bu konuda herhangi bir veto hakkı olmadığını vurguladı.

Sürdürülebilir Barış Gereksinimi

Rutte, gelecekteki barış anlaşmalarının sürdürülebilir olması gerektiğini belirtirken, "Putin'in bir daha asla Ukrayna'nın topraklarına göz dikemeyeceğinden emin olmalıyız," dedi. Bazı siyasetçilerin varsayımsal pazarlık şartlarını görüşmesine eleştirilerde bulunan Rutte, "Bu, Ukrayna'nın pozisyonunu zayıflatabilir," uyarısını yaptı.

Rutte, NATO üyelerinin uzun vadeli güvenliği için acilen savunma harcamalarını artırmaları gerektiğini belirterek, "Trump haklı. Sorun ABD'de değil, sorun Avrupa'da," ifadesini kullandı.

Birçok NATO üyesinin GSYH'nın %2'si seviyesinde savunma harcaması kriterini henüz karşılayamadığına dikkat çeken Rutte, "Bu hedef, NATO'nun savunma kapasitesini sürdürmek için neredeyse yeterli değil," dedi. Bunun yanı sıra, Rutte, Çin'in ABD'den daha hızlı üretim yapığını ve bu durumun NATO'nun alarm vermesi gerektiğini ortaya koydu.

Rutte, Trump yönetiminin Kiev'e yardımları azaltması halinde Avrupa'nın mali yükü üstlenmeye hazır olması gerektiğini belirtti: "Çünkü şu anda ABD, Avrupalılardan daha fazla ödüyor."

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