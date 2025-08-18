DOLAR
Rutte ve von der Leyen Washington'da: Güvenlik Garantileri ve Ukrayna Zirvesi

Rutte ile von der Leyen, Washington'da Trump ve Zelenskiy ile yapılacak toplantı öncesi barış için güvenlik garantilerinin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 23:00
Rutte ve von der Leyen Washington'da: Güvenlik Garantileri ve Ukrayna Zirvesi

Rutte ve von der Leyen Washington'da: Güvenlik garantileri ve Ukrayna zirvesi

Toplantı öncesi liderler, barış için güvenlik güvencelerinin kritik olduğunu vurguladı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy liderliğindeki toplantı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Rutte, Trump ile Zelenskiy'nin katılacağı ortak zirveden önce yaptığı açıklamada, barış sürecinde güvenlik garantilerinin yer almasının gerekliliğini vurguladı. Rutte, Trump'a yönelik sözlerini aktarıp, "(ABD Başkanı Trump'a) Güvenlik garantilerine katılmaya hazır olduğunuzu söylediniz. Bu büyük bir adım, gerçekten dönüm noktası. Her..." şeklinde konuştu.

Rutte, ayrıca Rusya ile çatışmanın sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Oyunu iyi oynarsak, (Ukrayna-Rusya savaşı) bunu sonlandırabiliriz. Sonlandırmak zorundayız." dedi. Ukrayna altyapısının tahrip edilmesinin ve ölümlerin durdurulmasının önemine dikkat çekti ve "Bu, korkunç bir savaş." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de durumun önemine işaret etti ve Washington ziyaretinin amacını özetledi: ABD ile ticaret anlaşmalarına atıf yaparak, artık Ukrayna için "adil ve kalıcı bir barış" adına Trump ile birlikte çalışmak üzere Beyaz Saray'da olduklarını belirtti.

Von der Leyen, barış kapsamında konuşulan güvenlik güvencelerine dikkat çekerek, "Güvenlik garantileri üzerinde çalıştığımızı duymak çok güzel. (NATO'nun) beşinci maddesi gibi güvenlik garantileri çok önemli." dedi.

Toplantıya Trump ve Zelenskiy'nin yanı sıra Rutte, von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılıyor.

Hatırlanacağı üzere, Trump 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, bu görüşme sonrasında nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

