Ryabkov: Putin ve Trump Görüşmesi İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

Putin ve Trump Arasındaki Görüşme Hazırlıkları

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı olası görüşmesine dair iç hazırlıkların devam ettiğini bildirdi. Ryabkov, ABD ile yeniden ilişki kurma konusunda az da olsa bir imkanın bulunduğunu ifade etti.

ABD-Rusya İlişkilerinde Yeni Dönem

Ryabkov, Rusya Bilimler Akademisi(RAN) bünyesindeki ABD ve Kanada Enstitüsü'nde yaptığı değerlendirmede, ABD'deki yeni yönetimin ilişkilere dair belirsizlikler sunduğunu söyledi. 20 Ocak'ta göreve başlayan Trump'ın yönetimi hakkında şöyle konuştu:

"Yeni yönetimin anlaşma seviyesini tahmin etmek zor, ancak eski Başkan Joe Biden'ın sunduğu umutsuzlukla kıyaslandığında, bugün ABD ile yeniden ilişkiler kurma konusunda az da olsa bir fırsat var. Bu nedenle, hangi konularla uğraşacağımızı, Washington ile ilişkilerin nasıl iyileştirileceğini ve risklerin nasıl azaltılacağını anlamamız önemli."

Görüşme Takvimi Hakkında Bilgi Alınamadı

Putin ile Trump'ın görüşmesi konusunda ise henüz herhangi bir resmi mutabakata varılamadığını belirten Ryabkov, "Bunun için iç hazırlıklar devam ediyor. Washington'dan daha net bir bilgi aldığımızda, takvim ve organizasyonla ilgili konuları koordine etmeye başlayacağız." dedi.

Bunun yanı sıra, Rusya'nın ABD'ye atadığı büyükelçi için Washington tarafından hala agreman alınmadığını vurgulayan Ryabkov, onay beklediklerini sözlerine ekledi.