Ryan Wesley Routh, Trump'a suikast girişiminde suçlu bulundu

Florida'daki bir golf sahasında 15 Eylül 2024 akşamı ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde bulunan Ryan Wesley Routh, yargılandığı mahkemede kendisine yöneltilen tüm suçlardan suçlu bulundu.

Duruşma ve jüri kararı

Beş erkek ve yedi kadından oluşan jüri, mahkemedeki iki saatlik müzakereden sonra Routh'u, aralarında önemli bir başkan adayına suikast girişiminde bulunmak ve şiddet suçu işleme amacıyla ateşli silah bulundurmak da bulunan tüm suçlamalardan suçlu buldu. Hakim, Routh'un cezasının 18 Aralık'ta açıklanacağını belirledi.

Mahkeme salonundaki olay

Kararın açıklanmasının ardından Routh, mahkeme salonunda boynuna bir kalemi saplamaya çalıştı. Polisler kısa sürede etrafını sardı ve Routh'u salondan çıkardı. Kısa süre sonra mahkeme salonuna tekrar getirildiğinde üzerinde herhangi bir kan izi görülmedi.

Olayın arka planı ve suçlamalar

15 Eylül 2024 akşamı Trump'ın Florida'da kaldığı yerin civarında silah sesleri duyulmuş; yerel kolluk kuvvetleri olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 bulunduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını açıklamıştı. Routh, ateşli silah bulundurmak ve seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurmak gibi suçlamalarla da yargılanıyordu.

Routh hakkında ayrıca önemli bir başkan adayına suikast girişiminde bulunmak, şiddet suçu işleme amacıyla ateşli silah bulundurmak, federal bir memura saldırmak, hüküm giymiş bir suçlu olarak ateşli silah ve mühimmat bulundurmak ve seri numarası silinmiş bir ateşli silah bulundurmak gibi çok sayıda federal suçlama bulunuyordu. Sanık, suçlamaları kabul etmemiş ve mahkemede kendini savunmuştu.

Resmi tepkiler

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kararın "Adalet Bakanlığı'nın siyasi şiddete başvuranları cezalandırma konusundaki kararlılığını gösterdiğini" belirterek, "Bu suikast girişimi sadece Başkanımıza yönelik bir saldırı değil, aynı zamanda ulusumuza yönelik bir hakaretti." ifadesini kullandı.

Donald Trump ise Truth Social hesabından, Bondi'yi, Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche'i ve Bakanlık çalışanlarını suçlu kararı için tebrik etti.