Ryanair, İspanyol Bakan'ı Palyaço Olarak Gösterdi!

Ryanair, İspanyol hükümetiyle tartışmalı bir ilişkiye sahip. İrlanda merkezli düşük tarifeli hava yolu şirketi, Pablo Bustinduy adlı Sosyal Haklar, Tüketim ve 2030 Ajandası Bakanı'nı "palyaço" olarak betimleyen bir kampanya reklamı başlattı.

Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Michael O'Leary tarafından tanıtılan kampanya, "Palyaço fiyatları yükseltmeden çılgın fiyatlarla yerinizi ayırtın" sloganı ile dikkat çekti. Bakan Bustinduy, bu reklamda palyaço kostümüyle yer aldı.

Bakan Bustinduy, Easyjet, Vueling, Volotea ve Norweigan gibi hava yolu şirketlerine yönelik el bagajı ücreti uygulamasına ceza verilmesi kararını almıştı. O'Leary bu cezaya karşı çıkarak Bustinduy'u "komünist deli" ve "palyaço" olarak nitelendirdi ve bu cezanın Avrupa Birliği (AB) yönetmeliklerine aykırı olduğunu savundu.

O'Leary, Ryanair’in 2024’te İspanya’ya 60 milyon yolcu taşıyacağını ve bu yolcuların ucuz tarifeler sayesinde toplamda 300 milyon avroluk tasarruf sağladığını belirtti. Ayrıca, "Bizim tarifemizi beğenmeyenler, Bustinduy’un saldıramadığı İberia ile uçsun" ifadesini kullandı.

Öte yandan, Bakan Bustinduy, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Herhangi bir yabancı milyonerin tuhaflıklarına ortak olmak benim tarzım değil. Tek taraflı yapılmış hiçbir hakaret beni rahatsız etmiyor. Beni rahatsız eden Ryanair'in İspanyol tüketicilere nasıl davrandığıdır ve ben tüketici haklarını savunmaya devam edeceğim" dedi.