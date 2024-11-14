DOLAR
34,32 0,05%
EURO
36,32 -0,03%
ALTIN
2.835,15 0,28%
BITCOIN
3.061.133,75 0,98%

Ryanair, İtalya'da Havalimanı 'Check-in' Masraflarını Geri Ödeyecek

Ryanair, İtalya'da 2021-2023 dönemi check-in masraflarını ödeyen müşteri ücretlerini geri ödeyecek.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 19:32
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 19:32
Ryanair, İtalya'da Havalimanı 'Check-in' Masraflarını Geri Ödeyecek

Ryanair, İtalya'daki Müşterilerine 1,5 Milyon Avro Tazminat Ödeyecek

İtalya Rekabet Kurumu (Antitrust-AGCM), İrlanda merkezli düşük maliyetli hava yolu firması Ryanair'in 2021 ile 2023 yılları arasında havalimanlarında yapılan check-in işlemleri için fazladan masraf ödeyen müşterilerine toplam 1,5 milyon avroyu aşan para iadesi yapacağını açıkladı.

Tüketici Kanunları Kapsamında Açılan Soruşturma

Rekabet Kurumu, tüketici yasalarının 21 ve 22. maddelerine muhalefet eden haksız ticari uygulamaları nedeniyle Ryanair hakkında başlattığı soruşturmayı taahhütlü olarak kapattığını bildirdi. Bu bağlamda, şirketin fazladan masraf ödeyen müşterilerine para iadesi yapma taahhüdü önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

İade Süreci ve Müşteri Hakları

Buna göre, Ryanair, 2021 ile 2023 yılları arasında şirkete şikayette bulunan tüm tüketicilere, havalimanında yapılan check-in işlemi için ödenen 55 avro tutarındaki ücreti tamamen geri ödeyecek. Şirketin bu geri ödeme tutarının, 1,5 milyon avrodan fazla olduğu ifade ediliyor.

Hizmet İyileştirmeleri ve Şikayetlere Yanıt

Ryanair, ayrıca yine müşterilerinin şikayetine istinaden, öncelikli ve el bagajlı kategorilerinde yolcuların gidiş ve dönüş yolculuklarında aynı hizmeti ayrı ayrı seçebilmeleri ve farklı birim fiyatlarını görüntüleyebilmeleri için gereken düzenlemeleri yapmayı taahhüt etti. Ayrıca, firmanın internet sitesi ve mobil uygulamasını da bu hususlara göre güncelleyeceği belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye Katılım Yoğunlaşması Vurgusu
2
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Nükleer Silah İddialarını Reddetti
3
Arjantin Heyeti, COP29'dan Çekildi: Milei'nin Kararı
4
Sivas'ta 25 Mobil Taziye Aracı Hizmete Sunuldu
5
İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı 3 Bin 386'ya Ulaştı
6
Kayseri'de Tartışma Kanlı Bitti: Çocuk Bıçakla Ağır Yaralandı
7
Ankara'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!