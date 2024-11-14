Ryanair, İtalya'da Havalimanı 'Check-in' Masraflarını Geri Ödeyecek

Ryanair, İtalya'daki Müşterilerine 1,5 Milyon Avro Tazminat Ödeyecek

İtalya Rekabet Kurumu (Antitrust-AGCM), İrlanda merkezli düşük maliyetli hava yolu firması Ryanair'in 2021 ile 2023 yılları arasında havalimanlarında yapılan check-in işlemleri için fazladan masraf ödeyen müşterilerine toplam 1,5 milyon avroyu aşan para iadesi yapacağını açıkladı.

Tüketici Kanunları Kapsamında Açılan Soruşturma

Rekabet Kurumu, tüketici yasalarının 21 ve 22. maddelerine muhalefet eden haksız ticari uygulamaları nedeniyle Ryanair hakkında başlattığı soruşturmayı taahhütlü olarak kapattığını bildirdi. Bu bağlamda, şirketin fazladan masraf ödeyen müşterilerine para iadesi yapma taahhüdü önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

İade Süreci ve Müşteri Hakları

Buna göre, Ryanair, 2021 ile 2023 yılları arasında şirkete şikayette bulunan tüm tüketicilere, havalimanında yapılan check-in işlemi için ödenen 55 avro tutarındaki ücreti tamamen geri ödeyecek. Şirketin bu geri ödeme tutarının, 1,5 milyon avrodan fazla olduğu ifade ediliyor.

Hizmet İyileştirmeleri ve Şikayetlere Yanıt

Ryanair, ayrıca yine müşterilerinin şikayetine istinaden, öncelikli ve el bagajlı kategorilerinde yolcuların gidiş ve dönüş yolculuklarında aynı hizmeti ayrı ayrı seçebilmeleri ve farklı birim fiyatlarını görüntüleyebilmeleri için gereken düzenlemeleri yapmayı taahhüt etti. Ayrıca, firmanın internet sitesi ve mobil uygulamasını da bu hususlara göre güncelleyeceği belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.