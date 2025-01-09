Saadet, DEVA ve Gelecek Partileri 'Yeni Yol' İsimli Ortak Grubunu Kurdu

Yeni Yol Grubu Kuruldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Saadet, DEVA ve Gelecek partileri arasında Mecliste kurulacak ortak grubun isminin 'Yeni Yol' olacağını duyurdu.

Ortak Çalışmalar Tamamlandı

Arıkan, yaptığı yazılı açıklamada, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile akşam saatlerinde bir araya geldiklerini belirtti. Toplantıda, Meclisteki ortak grup yapısıyla ilgili çalışmaların mutabakatla tamamlandığını kaydetti.

Mahmut Arıkan, ortak komisyonların önerisi doğrultusunda, meclis iç tüzüğü gereği kurulması gereken parti tüzel kişiliğinin isminin 'Yeni Yol' olarak belirlendiğini ifade etti.

İleriye Dönük Planlar

Kuruluş ile ilgili sürecin yarın ilgili komisyon tarafından başlatılacağını aktaran Arıkan, Saadet Partisi'nin bütün çalışmalarında ve teşkilatlanma süreçlerinde 'Saadet Partisi' ismi ve teşkilatlarıyla, Milli Görüş esaslarına bağlı bir şekilde ilerlemeye devam edeceği bilgisini verdi.