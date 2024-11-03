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Saadet Partisi 9. Olağan Büyük Kongresi 24 Kasım'da Gerçekleşecek

Saadet Partisi'nin 9. Olağan Büyük Kongresi, 24 Kasım 2024'te Ankara'da yapılacak.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 17:01
Saadet Partisi 9. Olağan Büyük Kongresi 24 Kasım'da Gerçekleşecek

Saadet Partisi 9. Olağan Büyük Kongresini Duyurdu

Saadet Partisi, 9. Olağan Büyük Kongresini 24 Kasım Pazar günü, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirecek. Partinin, tüzüğünde belirtilen olağan kongre süreci doğrultusunda bu tarihi belirlediği açıklandı.

Geçen Yıl İptal Edilmişti

Parti, planlanan 3. Olağanüstü Büyük Kongre'yi 30 Haziran 2024 tarihinde yapmayı iptal ederek, kongrenin düzenli olarak gerçekleştirilmesi yönünde adım attı.

Kongreye Hazırlık

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kongreyle ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin dört bir yanından katılımcıların geleceğini duyurdu. Karamollaoğlu, “Büyük bir azim, kararlılık ve heyecanla gerçekleştireceğimiz kongremizin ardından taze bir kanla yola devam edecek, teşkilatımız ve vatandaşlarımızla inancımızı pekiştireceğiz.” şeklinde ifadeler kullandı.

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