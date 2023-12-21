Saadet Partisi CHP'ye yeşil ışık yaktı: İttifak teklifine açığız!

Genel seçimlerde Millet İttifakı’nda yer alan ve sonrasında Gelecek Partisi ile grup oluşturan Saadet Partisi, yerel seçimlere nasıl gireceğini açıkladı. Saadet Partisi, Millet İttifakı’nın diğer ortaklarıyla işbirliği yapmaya devam edeceklerini duyurdu.

Saadet Partisi, yerel seçimlerde Gelecek Partisi ile işbirliği yapacaklarını duyurdu. Parti içerisinden bir yetkili, “Gelecek Partisi ile ortaklığımız da yerel düzeyde olacak. Büyükşehirlerde de ilçelerde de ortak aday çıkarabiliriz. Adaylar içerisinde kazanabilme ihtimali yüksek olan hangi taraftan olursa olsun o kişi desteklenecek” dedi.

Yetkili, ayrıca CHP ile de işbirliğine sıcak baktıklarını ifade etti.