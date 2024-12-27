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Saadet Partisi, DEVA Partisi Milletvekilleriyle TBMM'de Grup Oluşturdu

Saadet Partisi, DEVA Partisi'nden 2 milletvekili ile TBMM'de yeniden grup oluşturma çoğunluğuna ulaştı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 15:51
Saadet Partisi, DEVA Partisi Milletvekilleriyle TBMM'de Grup Oluşturdu

Saadet Partisi, TBMM'de Yeniden Grup Oluşturdu

Saadet Partisi, DEVA Partisi milletvekilleri Ertuğrul Kaya ve Mehmet Emin Ekmen'in katılımıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeniden grup oluşturma çoğunluğuna ulaştı. Bu gelişme, Saadet Partisi'nin milletvekili sayısının 20'nin altına düşmesiyle oluşan kriz sonrası geldi.

Meclisteki Değişiklikler

Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı'nın istifa edip AK Parti'ye geçmesiyle, Saadet Partisi TBMM İçtüzüğü gereği grup oluşturma yeterliliğini kaybetmişti. Ancak Kaya ile Ekmen'in partiye katılmasıyla milletvekili sayısı 21'e yükseldi ve grup yeniden kuruldu.

DEVA Partisi’nin Sandalye Sayısı Düşüyor

Kaya ve Ekmen’in Saadet Partisi’ne geçişiyle birlikte DEVA Partisi'nin TBMM'deki sandalye sayısı 12'ye düştü. Bu durum, partinin meclis içindeki gücünü etkileyecek önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Sosyal Medya Açıklaması

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile yürütülen "çatı parti" çalışmalarına atıfta bulundu. Kaya, bu süreç tamamlanana kadar Saadet Partisi Grubu’nun faaliyetlerine devam etmek amacıyla Saadet Partisi'ne geçtiklerini bildirdi.

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