Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: "Erken Seçim Olma İhtimali Gözükmüyor"

Mahmut Arıkan, erken seçim ihtimali olmadığını belirterek, gündemin ekonomiye odaklanması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 22:56
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: "Erken Seçim Olma İhtimali Gözükmüyor"

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Basın Mensuplarıyla İftarda Buluştu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partinin genel merkezinde düzenlediği iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Arıkan, burada yaptığı açıklamada, erken seçim olma ihtimalinin bulunmadığını düşündüğünü ifade etti.

"Bugünden adayların ortaya çıkması Türkiye'de suni gündem oluşturacaktır" diyen Arıkan, bu tür tartışmaların gereksiz yere gündemi meşgul edeceğini vurguladı. Arıkan, "Bugün konuşulması gereken mesele ekonomidir" ifadesini kullandı.

İmamoğlu ve Soruşturmalar Üzerine Açıklamalar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturmalara da değinen Arıkan, süreci hayret ve üzüntüyle karşıladıklarını belirtti. Soruşturma süreciyle ilgili olarak, insanların taleplerini sokağa çıkıp ifade etmesinin en doğal hak olduğuna dikkat çekti. Arıkan, "Bu hakkı kullanmaları için insanlara barikatlar kurmayı doğru bulmuyorum" dedi.

Arıkan, ayrıca, camilerde yaşanan taşkınlıklar ve kamu mallarına zarar verildiği olaylarda, gençlerin bu tür davranışlara karşı temkinli olmaları gerektiğini de ifade etti.

Anayasa Değişikliği Tartışmaları

Anayasa değişikliği konusuna da değinen Arıkan, "Türkiye'deki problemlerin çözümüne yönelik cerrahi müdahaleler gereklidir" dedi. Ancak görüşmelerdeki pazarlık siyasetine karşı olduklarının altını çizdi.

Seçim Gündemi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin üzerinden henüz iki yıl geçtiğini hatırlatan Arıkan, seçimlere üç yıl kala Cumhurbaşkanı adayları tartışmasını doğru bulmadıklarını ifade etti. Erken seçim olma ihtimalinin gözükmediğini tekrarlayan Arıkan, "Bugünden adayların ortaya çıkması suni gündem oluşturacaktır" diye konuştu.

Sonuç olarak, Arıkan, Türkiye’nin gündeminin bir an evvel ekonomik sorunlar üzerine odaklanması gerektiğini vurguladı.

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