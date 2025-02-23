Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan İktidar Vurgusu: 'Başarıyı İlk Seçimde Gösteririz'

Mahmut Arıkan, Mersin'de yaptığı açıklamada, partisinin ilk seçimde iktidara geleceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 17:43
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan İktidar Vurgusu: 'Başarıyı İlk Seçimde Gösteririz'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Mersin'de önemli açıklamalarda bulundu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Mersin’deki programı çerçevesinde yaptığı konuşmada, "Partimizi ilk seçimde iktidara getirme başarısını ortaya koyacağız," ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Görüşme

Arıkan, kentteki programı kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i makamında ziyaret etti. Arıkan, bu ziyaretinin ardından partisinin 8. Olağan Mersin İl Kongresi'ne katıldı.

Somut Projeler ve Çalışma Temposu

Kongrede yaptığı konuşmada, parti olarak çalışma tempolarını artıracaklarını vurguladı. Arıkan, insanlara somut projeler sunacaklarını belirterek, "Verimli çalışmak mecburiyetindeyiz. 1990'larda kadın kollarımız büyük heyecanla çalışmalarını yapmıştı. 2025 Türkiye'sinde kadın kollarımızda aynı heyecanı görüyorum," dedi.

Kapı Kapı Gezme Vurgusu

Mersin’de kapı kapı gezerek herkesle iletişim kuracaklarını ifade eden Arıkan, "Elini sıkmadığınız kadın kalmayacak," şeklinde konuştu. Yenilikçi çalışmaları hep beraber hayata geçireceklerini de ekledi.

Konuşmasının ardından, Arıkan, partiye katılan yeni üyelerine rozet taktı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (solda), Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap...

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (solda), Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i (sağda)makamında ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (solda), Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap...

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (solda), Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i (sağda)makamında ziyaret etti.

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