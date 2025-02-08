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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 'Saadet 5.0 ile Siyaseti Yeniden Güncelleyeceğiz'

Mahmut Arıkan, İzmir'de yaptığı açıklamada, Saadet 5.0 ile siyaseti yenileyeceklerini duyurdu ve yeni nesil siyasetin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 19:14
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 'Saadet 5.0 ile Siyaseti Yeniden Güncelleyeceğiz'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Arıkan, "Biz, Saadet 5.0 ile siyaseti yeniden güncelleyeceğiz." ifadelerini kullanarak, partilerinin yeni bir yaklaşım benimsediğini duyurdu.

Ülke genelinde sanayi, ulaşım ve kentsel dönüşüm sorunlarına dikkat çeken Arıkan, İzmir'in gelişiminde bir ivme kazanamadığını söyledi. Türkiye'de ekonomik kaynakların mevcut olduğunu ancak dağıtımda sorunlar yaşandığını savunan Arıkan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik girişimlerini yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Arıkan, Gazze'nin Gazzelilerin olduğunu belirterek, "Gazze'nin özgür kalması konusundaki mücadelemizi artırarak devam ettireceğiz. Biz milli görüşçüyüz. Milli görüş maneviyatsız olmaz. İslam'a dayanan medeniyetimiz kıyamete kadar diğer medeniyetlerden üstün kalacaktır." şeklinde konuştu.

Yeni nesil siyasetin geliştirilmesi gerekliliğine vurgu yapan Arıkan, Saadet 5.0'ın <5G>sinde önemli unsurlara dikkat çekeceğini belirterek şunları söyledi: "Güler yüz ile insanları dinleyen ve anlayan bir siyaseti benimseyeceğiz. Güven ile halkın güvenini sağlayacak bir yaklaşım sergileyeceğiz. Gayret ile iş üreten bir siyaseti benimseyeceğiz. Gelişim ile geleceği planlayan ve ileri götüren bir siyaset anlayışımız olacak. Gerçeklik ile sorunları saklamayıp çözüm üretmeyi hedefleyeceğiz. Bu değerleri hayata geçireceğiz. Seçimlere 1184 gün var. Erken seçim olacağına ihtimal vermiyorum."

Arıkan'ın konuşmalarının ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Zekeriya Hazırbulan, yeniden Saadet Partisi İl Başkanlığı'na seçildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde...

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde düzenlediği 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde...

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde düzenlediği 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

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