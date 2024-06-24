Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, halefini açıkladı! Mahmut Arıkan aday gösterildi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin 30 Haziran Pazar günü yapılacak olan 3. Olağanüstü Kongresinde, parti teşkilatının genel başkan adaylığı için Mahmut Arıkan’ı benimsediğini açıkladı. Karamollaoğlu, sağlık sorunları nedeniyle görevini devretmek zorunda kaldığını belirterek, teşkilatın bu kararını duyurdu.



KARAMOLLAOĞLU: SAĞLIK SORUNLARIM NEDENİYLE GÖREVİ BIRAKIYORUM

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Recai Kutan ve Saadet Partisi Teşkilat Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan ile birlikte açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, olağanüstü kongreye kendisinin sağlık sorunları nedeniyle gidildiğini ve iki aya yakın süredir kongre çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti.

MAHMUT ARIKAN’A DESTEK

Teşkilat mensuplarından genel başkan adayı olmasını istedikleri isim ya da isimleri Genel Merkeze bildirmelerini istediklerini belirten Karamollaoğlu, şu bilgileri paylaştı: “1300’den fazla teşkilat mensubu kanaatlerini bildirdi. Kimisi bir, kimisi beş isim yazdı. Geniş bir tablo ortaya çıktı. İsmi en çok zikredilen beş ismi teşkilatlarımıza tekrar sorduk. Bu bir oylama değildi. Burada birkaç arkadaşımız öne çıktı. Teşkilat Başkanımız Mahmut Arıkan bu isimlerin en önünde gözüktü.”

Karamollaoğlu, Yüksek İstişare Kurulu toplantısında Mahmut Arıkan’ın bu görevi üstlenmesinin isabetli olacağı kanaatinin ifade edildiğini ve Başkanlık Divanı ile de konuyu gündemlerine aldıklarını söyledi. Karamollaoğlu, “Mahmut Bey kardeşimiz konusunda önümüzdeki kongrede aday olmasının benimsendiğine şahit olduk. Cenab-ı Hak’tan bu kararın hayırlı olmasını niyaz ediyorum” dedi. Karamollaoğlu, genel başkanlık için başka adayların da olabileceğini, ancak teşkilattan edindikleri intibanın bir ittifakın sağlanacağı yönünde olduğunu ifade etti.



5 ADAY ÖNE ÇIKTI

Saadet Partisi Büyük Genel Kongresi’nde genel başkanlık için öne çıkan beş isim, Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Mesut Doğan ile Genel Başkan Yardımcısı Ömer Abdullah Ayhan oldu. Bu isimler arasında Mahmut Arıkan'ın teşkilat tarafından en çok desteklenen aday olduğu belirtildi.

BİROL AYDIN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, genel başkanlık adaylığını açıkladı. Aydın, 3. Olağanüstü Kongrede aday olacağını ve bu kararının parti, camia ve ülke için hayırlı olmasını temenni ettiğini ifade etti.

Birol Aydın, Türkiye'nin birçok alanda büyük bir tıkanıklık ve yozlaşma yaşadığını belirterek, Saadet Partisi'nin bu sorunları çözebilecek yegâne parti olduğunu söyledi. Aydın, "Saadet Partimizin 3. Olağanüstü Kongresini pazar günü gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine, toplumsal uzlaşmaya, kutuplaşmanın ve kamplaşmanın ortadan kalkması için, geleceği farklılıklarımızla beraber inşa etme anlayışının devam edebilmesi için bu anlayışa sahip çıkmak için, genel başkanımızın daha fazla yıpratılmasına imkan ve fırsat vermemek için partimizin birliğini, bütünlüğünü ve kardeşlik iklimini korumak için Saadet Partisi 3'üncü Olağanüstü Kongresi'nde genel başkanlığa aday olduğumu teşkilat mensuplarımıza, camiamıza ve aziz milletimize ilan ediyorum" dedi.



OLAĞANÜSTÜ KONGREDE NELER OLACAK?

Saadet Partisi'nin 3. Olağanüstü Kongresi, 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu kongrede, partinin yeni genel başkanı seçilecek ve partinin geleceği için önemli kararlar alınacak. Temel Karamollaoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle görevini devretmesi, parti içinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Kongrede genel başkanlık için Mahmut Arıkan ve Birol Aydın’ın aday olduğu biliniyor. Teşkilatın büyük bir kısmı Mahmut Arıkan’ı desteklerken, Birol Aydın da adaylığını açıklayarak, partiye ve ülkeye hizmet etmek istediğini belirtti. Kongre sonucunda kimin genel başkan seçileceği merakla bekleniyor.