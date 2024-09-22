Saadet Partisi Genel Başkanvekili Arıkan'dan Gazze Açıklamaları

Mahmut Arıkan'dan Sert Açıklamalar
Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan, Samsun'da düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda önemli bilgiler paylaştı. Toplantıda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sadece Gazze ile kalmayacağını vurguladı.
Bu Zulüm Sadece Gazze'yi Kapsamayacak
Arıkan, "İsrail'in Gazze'ye yaptığı zulmün sadece Gazze ile sınırlı kalmayacağını biz zaten biliyorduk. Büyük Orta Doğu Projesi ve büyük İsrail projesinin belirtileriyle karşı karşıyayız. Keşke Müslüman coğrafyamızda bu kadar kan ve gözyaşı olmasaydı." dedi.
Türkiye'nin Gündemi Nedir?
Türkiye'nin gündeminin, başta Gazze olmak üzere ekonomi, ahlaki ve manevi tahribat Arıkan, Anayasa'nın 179 maddesinden 44'ünün kaldırıldığını hatırlatarak, "Bir ayda Türkiye'nin gündemine Anayasa'yı soktular. Ekonomiyi ve Gazze'yi konuşmamız gereken bir dönemde böyle bir tartışma içine girmemiz ciddi bir sorun." ifadelerini kullandı. Toplantıya, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Kahraman ve İl Başkanı Salih Şen ile birlikte çok sayıda partili katıldı. Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan, partisinin Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlediği, Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan, partisinin Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlediği, Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan, partisinin Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlediği, Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
Gündelik Politikalara Takılıp Kalmak Tehlikeli
Toplantıya Katılım
Arıkan, Anayasa'nın 179 maddesinden 44'ünün kaldırıldığını hatırlatarak, "Bir ayda Türkiye'nin gündemine Anayasa'yı soktular. Ekonomiyi ve Gazze'yi konuşmamız gereken bir dönemde böyle bir tartışma içine girmemiz ciddi bir sorun." ifadelerini kullandı.
Toplantıya, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Kahraman ve İl Başkanı Salih Şen ile birlikte çok sayıda partili katıldı.
Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan, partisinin Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlediği, Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan, partisinin Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlediği, Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan, partisinin Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlediği, Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.