Saadet Partisi Genel Başkanvekili Arıkan'dan Gazze Açıklamaları

Mahmut Arıkan'dan Sert Açıklamalar

Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan, Samsun'da düzenlenen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda önemli bilgiler paylaştı. Toplantıda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sadece Gazze ile kalmayacağını vurguladı.

Bu Zulüm Sadece Gazze'yi Kapsamayacak

Arıkan, "İsrail'in Gazze'ye yaptığı zulmün sadece Gazze ile sınırlı kalmayacağını biz zaten biliyorduk. Büyük Orta Doğu Projesi ve büyük İsrail projesinin belirtileriyle karşı karşıyayız. Keşke Müslüman coğrafyamızda bu kadar kan ve gözyaşı olmasaydı." dedi.

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