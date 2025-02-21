Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Diyarbakır'da Medya Toplantısına Katıldı

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Diyarbakır'daki 'Sivil Toplum ve Medya Buluşmaları' toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 16:59
Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Diyarbakır'da Medya Toplantısına Katıldı

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Diyarbakır'da partisince düzenlenen "Sivil Toplum ve Medya Buluşmaları" toplantısına katıldı. Toplantı, Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kaya, burada yaptığı konuşmada dünya genelindeki gelişmelere değindi. Özellikle Donald Trump'ın, "Gazze'yi devralma ve Filistinlileri yerinden etme" planına yönelik tepkisini dile getirerek, "Trump'ın Gazze ile ilgili açıklamaları, Orta Doğu'yu yeniden kana bulama ve istikrarsızlaşmaya dönük çaba ve niyeti ortaya koymaktadır," ifadelerini kullandı.

Kaya, sözlerine şu şekilde devam etti: "Filistinlilerin, Gazze'den çıkarılmasına dönük bir niyet beyanı bile bizi tedirgin etmeye yetiyor. Ukrayna kaç yıldır savaşta. Ukrayna'dan sonra Rusya'nın Avrupa ülkelerine saldırı gibi girişimlerde bulunabileceği endişesi Avrupa'da ciddi manada var. Trump'ın, 'Başınızın çaresine bakın, Ukrayna'da bundan sonra yokum.' şeklindeki sözü Amerika ile Avrupa Birliği arasındaki makasın da açılmasına yol açıyor. Ukrayna savaşının, Rusya ve Amerika ilişkisi ile Amerika ve Avrupa Birliği ilişkilerinin önümüzdeki süreçte Türkiye'yi hem ekonomik hem de siyasal olarak etkileyeceğini düşündüğümüz için bu konuları gündemde tutmaya gayret ediyoruz. Türkiye'nin bölgesel bir barışa önderlik ve aracılık etmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Toplantıya, Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanı Abdurrahman Ergin, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve medya temsilcileri ile partililer de katıldı.

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