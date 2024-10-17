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Saadet Partisi Konya'da İsrail Saldırılarına Protesto

Saadet Partisi Konya İl Gençlik Kolları, İsrail'in saldırılarına karşı 'Katliama Ortak Olma' temalı basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 22:17
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 22:25
Saadet Partisi Konya'da İsrail Saldırılarına Protesto

Saadet Partisi Konya'da İsrail'in Saldırılarına Karşı Ses Yükseltti

Saadet Partisi Konya İl Gençlik Kolları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Katliama Ortak Olma" başlıklı basın açıklaması düzenledi. Açıklama, Kültürpark Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Gözler Direnişte

Etkinlikte konuşan Konya İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ahmet Cevher Eröz, Gazze halkının son bir yılda büyük bir direniş ortaya koyduğunu belirterek, "Kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla ve yaşlısıyla Gazze halkı, inandıkları dava için her türlü bedeli ödüyor," dedi.

Eröz, Gazze halkının yaşadığı zorluklara rağmen direnişten geri adım atmadığını vurguladı. "Bugün burada bir kez daha toplandık. Artık direnişe selam göndermekten, mazlum Filistin halkına dua etmekten ve işgalci siyonistlere lanetler göndermekten utandığımızı belirtmek istiyoruz," diye konuştu.

Türkiye'nin Rolü

Eröz, Türkiye'nin Filistin konusunda daha etkin adımlar atması gerektiğinin altını çizerken, İslam ülkelerinin ortak hareket etmelerinin önemine dikkat çekti. "İslam ülkeleri, artık sadece İsrail'i kınamak için değil, güçlerini birleştirerek bir 'Ortak İslam Barış Gücü' oluşturmalıdır," ifadesini kullandı.

Basın açıklaması sonrası, alanda toplanan Saadet Partililer, İsrail bayrağını yakarak sloganlar attı. Eröz, "Bizler üç kişi kalsak bile her hafta meydanlardan gerçek icraat taleplerimizi haykırmaya devam edeceğiz," diyerek kararlılıklarını vurguladı.

Saadet Partisi Konya İl Gençlik Kollarınca, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto...

Saadet Partisi Konya İl Gençlik Kollarınca, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto amacıyla "Katliama Ortak Olma" başlığıyla basın açıklaması yapıldı.

Saadet Partisi Konya İl Gençlik Kollarınca, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto...

Saadet Partisi Konya İl Gençlik Kollarınca, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto amacıyla "Katliama Ortak Olma" başlığıyla basın açıklaması yapıldı.

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