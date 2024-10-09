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Saadet Partisi Lideri Selçuk Özdağ'dan Kürecik Radar Üssü'ne Sert Eleştiriler

Selçuk Özdağ, Kürecik Radar Üssü'nün kapatılması ve İsrail ile ticaretin sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 18:56
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 18:56
Saadet Partisi Lideri Selçuk Özdağ'dan Kürecik Radar Üssü'ne Sert Eleştiriler

Selçuk Özdağ'dan Çarpıcı Açıklamalar

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Kürecik Radar Üssü'nün derhal kapatılmasını istediklerini belirtti. Özdağ, bu talebin ardında yatan sebepleri, İsrail'e yapılan ticaretin doğrudan veya dolaylı olarak sonlandırılması gerekliliği olarak açıkladı.

Filistin'deki Durum ve İktidar Eleştirisi

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren devam eden İsrail saldırıları sonucu, yaklaşık 55 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 100 bin kişinin yaralandığını aktaran Özdağ, "İktidarın İsrail'e yönelik ticarete izin verdiğini" savundu.

İsrail ile Ticarete Son!

Özdağ, Kürecik Radar Üssü'nün İsrail'e hizmet ettiğini öne sürerek, üssün kapanmasını ve Azeri petrolünün Türkiye üzerinden İsrail'e sevkiyatının durdurulması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, İsrail ile yapılan tüm silah anlaşmalarının iptal edilmesini ve askeri eğitimlerin sonlandırılmasını talep etti.

Adalet Bakanı'na Çağrı

Özdağ, Adalet Bakanı'na da bir çağrıda bulunarak, savaş başladığı andan itibaren İsrail'e gidip savaşa katılan kişilere yönelik soruşturmaların açılmasını gerektiğini ifade etti.

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