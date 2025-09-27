Saadet Partisi: Mardin'i Ortadoğu'nun Üretim ve Ticaret Üssü Yapma Hedefi

Sinan Tekin, "Ortak Akıl Güçlü Şehir Çalıştayı"nda planlarını paylaştı

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin, Mardin Öğretmenevi'nde partisince düzenlenen "Ortak Akıl Güçlü Şehir Çalıştayı"'nda yaptığı konuşmada, kentin tarihî ve kültürel zenginliğine dikkat çekti.

Tekin, insanlığın ortak mirası olan Mardin'de farklı inanç ve kültürlerden insanların çağlar boyunca aynı toprağı ve semayı paylaştığını söyledi. Bu mirasa dünya üzerinde parmakla gösterilecek kadar az şehrin sahip olduğunu vurguladı.

Tekin, Mardin'in yüksek genç nüfus oranını hem avantaj hem de sorumluluk olarak nitelendirdi. Konuşmasında, "Mardin, bugün un ve makarna ihracatında Türkiye'nin lideri. Bu önemli bir gurur ama bununla yetinemeyiz. Sanayimizi çeşitlendirmeli ve dijitalleşmeliyiz. Organize sanayi bölgelerimiz gerçekten büyük ama yeni yatırımlar için daha da büyümeli. Kümelenme modelleriyle tekstil, gıda, lojistik sektörleri güçlendirilmeli." ifadelerini kullandı ve girişimcilerin finansmana kolay erişiminin önemine değindi.

Tekin'in hedefi şu sözlerle özetlendi: "Hedefimiz, Mardin'i sadece Türkiye'nin değil, Ortadoğu'nun üretim ve ticaret üssü haline getirmek."

Tekin, turizmin Mardin'in en büyük hazinesi olduğunu fakat turizmden alınan payın potansiyelin altında kaldığını belirtti. Gençlerin istihdamı için üniversite ile iş dünyasının bütünleştirilmesi, genç girişimcilere finansman desteği ve dijital beceriler kazandırılması gerektiğini vurguladı.

"Mardin, üretimle, ihracatla, turizmle, gençliğiyle, kadınlarıyla, tarihiyle, kültürüyle, sadece bölgesine değil, bütün Türkiye'ye güç katacaktır. Ben inanıyorum ki ortak akılla hareket edersek, Mardin'i tarımda, sanayide, turizmde, eğitimde, dijitalleşmede ve sosyal kalkınmada örnek şehir haline getirebiliriz." dedi.

Çalıştayda ayrıca Saadet Partisi İl Başkanı Hacı İlhan konuştu. Bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile partililerin katıldığı etkinlik, kentin ekonomik ve sosyal potansiyelinin nasıl güçlendirileceğine odaklandı.

