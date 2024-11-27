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Saadet Partisi'nden Asgari Ücret Talebi: %61 Zam Önerisi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, yeni asgari ücret için en az yüzde 61 zam talep ettiklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 13:21
Saadet Partisi'nden Asgari Ücret Talebi: %61 Zam Önerisi

Saadet Partisi TBMM Grup Toplantısı'nda Önemli Açıklamalar

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yeni asgari ücretle ilgili kritik bir öneride bulundu. Arıkan, "Alım gücünün korunması için asgari ücrete en az yüzde 61 zam uygulanmasını teklif ediyoruz. Bunun altında hiçbir rakam gerçekçi, sağlıklı ve samimi bir rakam değildir." dedi.

Yeni Siyaset Vizyonu

Arıkan, 9. Olağan Büyük Kongre'de Genel Başkan seçilmesinin ardından partililere teşekkür ederken, Türkiye siyasetinde Saadet Partisi'nin özgül ağırlığının giderek daha fazla hissedileceğini ifade etti. "Türkiye'nin buna ihtiyacı var. İçimiz ve dışımız büyük sorunlarla dolu. Önceliğimiz güçlü bir muhalefet vizyonu inşa etmek olacak." şeklinde konuştu.

Milletin İhtiyaçlarına Cevap Vermek

Yeni nesil siyaset anlayışının ilk hedefinin siyaset dilini ve ahlakını özgürleştirmek olduğunu vurgulayan Arıkan, "Milletimizin arzusunu karşılamakla mükellefiz. Milli Görüş bugün sadece Türkiye'de değil, bölgedeki birçok yerde de ihtiyaç duyulan bir umut kaynağıdır." dedi.

Eğitim ve Gençlik Sterajisi

Arıkan, eğitimin geçmiş ile gelecek arasında bir köprü olduğu belirterek, gençlerin dijital dünyada kaybolduğunu ifade etti. Eğitim kalitesinin OECD ülkeleri arasında son sırada yer aldığını vurgulayan Arıkan, mevcut eğitim sisteminin bir dönüşüm sürecine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Tarım ve Hayvancılık Üzerine Değerlendirmeler

Türkiye'nin geleceği için tarım ve hayvancılığın kritik bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Arıkan, iktidarın bu konuda hiçbir ilerleme kaydedemediğini vurguladı. "Tarım endüstriden ibaret değil, çiftçilerimizi, tarlasını ekemeyen köylümüzü düşünmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Yeni Asgari Ücret Talebi

Yeni asgari ücretin belirlenmesine dair taleplerini detaylandıran Arıkan, "Düşük gelir grubunun maruz kaldığı enflasyon oranı yüzde 61. Bu sebeple asgari ücrete en az yüzde 61 zam teklif ediyoruz. Ayrıca, ücret gelirlerinin tamamından vergi ve kesintileri kaldırmalıyız." dedi.

Gelecek Partisi'nden Siyasi Gözlemler

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dünya siyaseti kritik bir dönemden geçerken Türkiye'nin de bu gelişmeler karşısında dikkatli olması gerektiğini belirtti. Amerikan başkanlık seçimlerinin getirdiği belirsizliklere işaret eden Davutoğlu, "Dünya diken üstünde; geçiş sürecinde dikkatli olmalıyız." dedi.

UCM ve Uluslararası Hukuk Sorunları

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Filistin'deki savaş suçlarıyla ilgili kararını memnuniyetle karşılayan Davutoğlu, Türkiye'nin de bu konuda adım atması gerektiğini söyledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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