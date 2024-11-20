Saadet Partisi'nden Bakan Tekin'e Laiklik Tepkisi

Özdağ'dan Bakan Tekin'e Sert Eleştiri

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in laiklikle ilgili ifadelerine yanıt verdi. Özdağ, "Tüm yanlış uygulamalarına rağmen laiklik bu toprakların en büyük kazanımlarından biri, belki de birincisidir. Bunu aşındırmak için laf cambazlığı yapan bazı hazımsızlara da karnımız tok." dedi.

Bakan Tekin'in Açıklamaları Kabul Edilemez

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bakan Tekin'in AK Parti Batman Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'nde yaptığı Cumhuriyet ve laiklikle ilgili açıklamaların kabul edilemeyeceğini ifade etti. "Geçmişteki Kemalpaşazadelerin, Dürrizadelerin yerini, bugün kendisine akademik unvanlar verilmiş kişilerin ve bazı figürlerin aldığını görmekteyiz." şeklinde konuştu.

Geçmişi Kamufle Etmek İstiyorlar

Özdağ, sözlerine şöyle devam etti: "Kendi eksikliklerini, başarısızlıklarını, hak ve hukuku hiçe sayan vicdansızlıklarını kamufle etmek için geçmiş tarihi olayları ısıtıp ısıtıp milletin tepesine boca edip durmakla görevlendirilmiş bir zihniyetle karşı karşıyayız."

Laiklik ve Vicdan Özgürlüğü Vurgusu

Özdağ, laikliğin esasen din ve inanç özgürlüğünden ziyade vicdan özgürlüğü olduğunu belirtti. Vicdanı hür bir bireyin ve toplumun bu kodlar ile şekillenebileceğini ifade eden Özdağ, bu konudaki açıklamalarıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Seslendi

Özdağ, Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası sosyal medyaya yansıyan görüntüler nedeniyle bazı teğmenlerin disipline sevk edilmesine de değinerek, “Türk Silahlı Kuvvetlerini yönetenlere sesleniyorum; bu gençlere ağır cezalar vermeyin, bu gençleri harcamayın. Disiplinsizlik yaptılarsa bunun cezası ihraç değildir.” dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.