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Saadet Partisi'nden Casusluk Düzenlemesine Tepki: 'İktidarı Tebrik Ediyorum'

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, casusluk düzenlemesinin geri çekilmesini değerlendirerek iktidarı tebrik etti.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 18:27
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 18:27
Saadet Partisi'nden Casusluk Düzenlemesine Tepki: 'İktidarı Tebrik Ediyorum'

Şahin'den Casusluk Düzenlemesine Eleştiri

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, casusluk düzenlemesinin geri çekilmesinin doğru bir adım olduğunu belirterek, "İktidarı tebrik ediyorum." dedi. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bugün Genel Kurul’un gündemine geleceğini ifade etti.

Şahin, Türk Ceza Kanunu’nda casusluk ile ilgili yeni suç ihdas edilmesine yönelik düzenlemenin tekliften çıkarılacağını vurguladı. "Tartışmalar sonucunda etki ajanlığı düzenlemesi geri çekildi. Geri çekilme adımı doğrudur, iktidarı tebrik ediyorum. Ancak gerçek bir tedbir almaları için hakkaniyetli, hukuka uygun bir düzenleme yapılması şarttır. Biz de sürece katkı sunacağız," diye ekledi.

Eğitim Sorunu ve Mülakat Haksızlıkları

Şahin, Türkiye'nin önemli sorunlarından birinin eğitim olduğunu ifade etti. Eğitimdeki sorunların sebepleri ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulması için verdikleri önergenin, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildiğini dile getirdi.

Öğretmen mülakatlarındaki haksızlıklara da dikkat çeken Şahin, "Farklı bölgelerdeki komisyonlarda farklı değerlendirme ve puanlama kriterleri oldu. İstanbul'da mülakata giren arkadaşlarımıza komisyon KPSS puanına yakın bir puan vermiş ama Van'daki komisyon 5 puan fazlasını vermiş. Bunun anlamı şu; Van'da mülakata giren arkadaşlarımız İstanbul'da girenlerin önüne geçecek. Farklı komisyonlarda, farklı puanlama kanaatleri oluyor. Bu konuda Bakanlığın belirlediği bir kriter yok. Bu farklı puanlama haksızlığının önüne geçilmelidir. İstanbul'da mülakata giren arkadaşlarımızın ne günahı var? Okyanusu geçmişler ama mülakat bataklığında boğulacaklar," şeklinde konuştu.

Şahin, öğretmen adaylarının karşılaştığı sorunun çözülmesi için yarın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüşeceğini belirtti. "Bu haksızlığın giderilmesinin tek bir yolu var; kontenjan içinde olan arkadaşlarımız için tek bir kontenjan açıklanmalıdır. Bunun haricindeki her sonuç haksızlık, adaletsizlik oluşturacaktır," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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