Saadet Partisi'nden Gaziosmanpaşa'ya Üst Geçit Talebi

Gaziosmanpaşa'da Üst Geçit İhtiyacı Gündemde

Saadet Partisi Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı, Süleyman Şah Anadolu Lisesi'nin önüne üst geçit yapılması için basın açıklaması düzenledi. Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki okulun önünde gerçekleştirilen açıklamada, partinin İlçe Başkanı İsa Yıldız, yaşanan trajik bir kazaya dikkat çekti.

Yıldız, birkaç gün önce bu noktada 15 yaşındaki bir gencin karşıya geçerken su tankerinin çarpması sonucunda hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Gerekli önlemler alınmadığı için öğrencilerin ölümle burun buruna geldiğini" ifade etti.

Yıldız, yetkililere seslenerek, "Artık daha fazla geç kalmayın. Gençlerin, velilerimizin sesini duyun. Bu bölgede acil ihtiyaç duyulan üst geçit projesini derhal hayata geçirin." çağrısında bulundu.

Velilerden Destek

Ayrıca, okul velilerinden Aysel Şentürk de yetkililerden en kısa sürede üst geçit yapılmasını talep etti.

Saadet Partisi'nin bu talebi, bölgede yaşanan kazaların önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.