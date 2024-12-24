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Saadet Partisi'nden Grubun Sürdürülebilirliği İçin Çalışmalar Başlıyor

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, grubu sürdürmek için çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 13:54
Saadet Partisi'nden Grubun Sürdürülebilirliği İçin Çalışmalar Başlıyor

Saadet Partisi Grup Başkanvekili'nden Önemli Açıklama

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, "Saadet Partisi olarak grubu devam ettirmek için bir çalışma içinde olacağız." ifadesini kullandı.

İstifa Tartışmaları ve Grup Olma Süreci

Kaya, Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı'nın istifası sonrası Saadet Grubu'nun düşeceği yönündeki iddialara yanıt verirken, "Sosyal medyadan açıklanan bir istifa var. Bize veya Meclis Başkanlığına ulaştırılan resmi bir yazı henüz yok." dedi.

Kaya'dan Açıklama: Güçlü bir Muhalefet İçin Adım Atacağız

İstifanın ardından grup kurmak için gerekli sayıyı kaybetme durumu hakkında konuşan Kaya, "Yeni bir durum var önümüze bakacağız, bir değerlendirme yapacağız. Mecliste güçlü bir muhalefet gruplar aracılığıyla yapılıyor. Saadet Partisi olarak grubu devam ettirmek için bir çalışma içinde olacağız. 1,5 yıllık süreç gösterdi ki Saadet Partisinin Meclisteki varlığı milletimiz açısından çok önemli bir şey, bunu devam ettirmeye gayret ettireceğiz." şeklinde açıklamalarda bulundu.

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